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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولتان تعلنان الخميس 29 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك

أول دولتين تعلنان
أول دولتين تعلنان الخميس 29 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبار

أعلنت دولتا ماليزيا وبروناي، اليوم الأحد، رسميا تعذر رؤية هلال ذي الحجة 2023-1444.

وأوضحتا أن يوم الخميس الموافق 29 يونيو سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم، غرة هلال شهر ذي الحجة لعام 1444 هجرية، والتي يتحدد من خلالها شرعا موعد عيد الأضحى 2023 و موعد يوم عرفة وقفة عرفات، وتنتظر دار الإفتاء المصرية رؤية المملكة العربية السعودية في غرة شهر ذي الحجة، لأنه لا يجوز مخالفة السعودية في غرة شهر ذي الحجة لأنها بلد مناسك الحج ، حتى يكون يوم عرفة متفق في جميع البلاد الإسلامية.

دار الإفتاء تحدد موعد عيد الأضحى 2023 ويوم عرفة

السعودية تحسم موعد عيد الأضحى.. اليوم

قالت الحسابات الفلكية، إنه يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم غدا الأحد 29 من ذي القعدة 1444 هجريا الموافق 2023/6/18.

ماليزيا بروناي عيد الأضحى المبارك عيد الأضحى موعد عيد الأضحى

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