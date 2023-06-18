دولتان تعلنان الخميس 29 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك

أعلنت دولتا ماليزيا وبروناي، اليوم الأحد، رسميا تعذر رؤية هلال ذي الحجة 2023-1444.

وأوضحتا أن يوم الخميس الموافق 29 يونيو سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم، غرة هلال شهر ذي الحجة لعام 1444 هجرية، والتي يتحدد من خلالها شرعا موعد عيد الأضحى 2023 و موعد يوم عرفة وقفة عرفات، وتنتظر دار الإفتاء المصرية رؤية المملكة العربية السعودية في غرة شهر ذي الحجة، لأنه لا يجوز مخالفة السعودية في غرة شهر ذي الحجة لأنها بلد مناسك الحج ، حتى يكون يوم عرفة متفق في جميع البلاد الإسلامية.

قالت الحسابات الفلكية، إنه يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم غدا الأحد 29 من ذي القعدة 1444 هجريا الموافق 2023/6/18.