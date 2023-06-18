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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هتشتري منين| أقل أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى.. وهذه قيمة الكيلو

صدى البلد

ضخت الدولة لحوم بلدي ومستوردة بكميات ضخمة في الأسواق، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، بتخفيضات كبيرة، حيث طرحت وزارة الزراعة لحوم بلدي بأقل من أسعار السوق بنحو 20% تقريبا.

 

أكد اللواء محمود السعدني رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن بوزارة التموين وصل الى 10 آلاف رأس من السودان، وأيضا 10 آلاف رأس أخرى على الحدود، متابعا أنه هناك رؤوس ماشية من دول تنزانيا وكينيا وأوغندا و برازيلي وهندي.

 

وقال سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة  والمشرف على ملف منافذ الوزارة، إن الأسعار الموجودة في جميع منافذ وزارة الزراعة تقل عن غيرها في الأسواق بنسب تصل إلى 20% وسلع أخرى تصل لـ30 و40%".

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كما تطرح وزارة التموين في جميع منافذها لحوم سوداني بـ 195 جنيها للكيلو، وستعد لطرح لحوم بلدي وضانئ بكميات كبيرة خلال الايام القادمة بأسعار أقل من السوق .

أسعار اللحوم اليوم 

وعن أسعار اللحوم اليوم الأحد 18-6-2023 في المنافذ الاستهلاكية، وكذلك في محال الجزارة، يقدمها موقع صدى البلد ضمن نشرته الخدمية.

 

أسعار اللحوم البلدي اليوم

وينشر موقع “صدى البلد” أسعار اللحوم البلدي والمجمدة اليوم الاحد 18 يونيو 2023 في الأسواق والمنافذ الاستهلاكية، وفي محال الجزارة، وفقًا لآخر تحديث أعلنته شعبة القصابين “الجزارين” بالاتحاد العام للغرف التجارية.

ونستعرض خلال السطور التالية أسعار اللحوم البلدي بجميع أنواعها، وأيضًا أسعار اللحم الجملي، بالإضافة إلى أسعار الكبدة، والسجق وجميع مبيعات الجزارة.

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تشتري منين.. هذه الأماكن تبيع اللحوم بتخفيضات تصل لـ20 %

أسعار اللحوم المجمدة اليوم

وعن أسعار اللحوم المجمدة فتراوح سعر الكيلو الكندوز بين 150 و180جنيهًا للكيلو، ووصل سعر كيلو الضاني إلى 185 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم البلدي في الاسواق

 

وفي محالات الجزارة، سجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 270 - 300 جنيه للكيلو وتصل في بعض المناطق إلى 320 جنيهًا للكيلو، وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 300 و340 جنيهًا.

 

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