ذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن مدربي حلف الناتو لا يجرون سوى دورات قصيرة الأجل لجنود الجيش الأوكراني، وبعد ذلك يمنعون من البقاء على اتصال مع المتدربين.

وأوضحت أن “الإخفاقات في الهجوم المضاد الأوكراني تثير المزيد والمزيد من الحديث عن مستوى تدريب جنود الجيش الأوكراني ومدربي الناتو أنفسهم”.

وأضافت الصحفية: "بدأت الألسنة تتحدث بحرية أكبر عن جودة تدريب هؤلاء الجنود في الجيش الأوكراني… وفي الوقت نفسه حول احترافية أولئك الذين قاموا بتدريبهم في الأشهر الأخيرة، وخاصة في الجيش الفرنسي”.

وتابعت: “استغرقت العديد من الدورات حوالي شهرين في المتوسط، غالبا حوالي ثلاثة أسابيع، وفقا للمدربين… خلال هذا الوقت، كان على الضباط إجراء تدريب عسكري عام للجنود الأوكرانيين حول مواضيع "حرب الألغام" و "عمل الخدمات الصحية" و "القتال في الظروف الحضرية" و "الاستطلاع المدرع" وقيادة المجموعة القتالية الآلية المتحدة".

وحسب الصحيفة، أوضح مدربي حلف الناتو أنه بغض النظر عن الخبرة، فإن جنود الجيش الأوكراني الذين أرسلوا إلى فرنسا يفتقرون إلى التنظيم.

وقال أحد المدربين: "اندفعوا إلى الأمام مثل القطيع وصرخوا بصوت عال".

كما ذكرت صحيفة “لوموند”، أن الجنود الفرنسيين تلقوا تعليمات بعدم السعي لإقامة علاقات شخصية مع المتدربين، وكذلك مراقبة المسافة الثقافية والمهنية حتى لا يشعر المدربون بالارتباط العاطفي بالأوكرانيين.