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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ارتفاع عدد قتلى الفيضانات الناتجة عن انهيار سد كاخوفكا في أوكرانيا

فيضانات
فيضانات

قال مسؤولون أوكرانيون إن عدد قتلى الفيضانات الناتجة عن تدمير سد كاخوفكا ارتفع إلى 16 شخصًا.

بينما قال مسؤولون روس إن 29 شخصًا لقوا حتفهم، في الأراضي التي تسيطر عليها موسكو.

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية، مساء أمس السبت، إنه تم إجلاء أكثر من 3600 شخص من المناطق التي غمرتها الفيضانات في منطقتي خيرسون وميكولايف، بينما لا يزال 31 في عداد المفقودين وما زال نحو 1300 منزل مغمورة بالمياه، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة أنباء "رويترز".

من جهته، أعلن أندريه ألكسينكو، رئيس الإدارة الروسية في منطقة خيرسون، أن عدد القتلى ارتفع إلى 29 شخصًا.

وتسبب انهيار سد كاخوفكا في السادس من يونيو الجاري، في إغراق مساحة كبيرة من الأراضي في جنوب أوكرانيا وأجزاء تسيطر عليها روسيا من البلاد، مما أدى إلى إتلاف الأراضي الزراعية وقطع الإمدادات عن المدنيين.

وتتهم أوكرانيا روسيا بتفجير السد الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية، ويخضع لسيطرة موسكو منذ الأيام الأولى للحرب الروسية الأوكرانية.
 

 

 

فيضانات سد كاخوفكا أوكرانيون وزارة الداخلية الأوكرانية القاهرة الإخبارية

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