التليجراف: أوكرانيا لا تستطيع تأكيد وجود رئيس المخابرات العسكرية على قيد الحياة

أفادت صحيفة “التلجراف” البريطانية، اليوم الأحد، بأن أوكرانيا لا تستطيع تأكيد وجود رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، على قيد الحياة.

وأوضحت صحيفة التلجراف، أن “حالة بودانوف الحالية غير معروفة، حيث قال مساعدوه إنه على قيد الحياة وبصحة جيدة، لكن لم يتم نشر أي صور تؤكد ذلك".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، بأن رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، أصيب خلال قصف صاروخي روسي على مقر المخابرات في كييف، وهو الآن في مستشفى في برلين.

وحسب "سبوتنيك"، قال موظف في وكالات إنفاذ القانون الروسية، نقلًا عن مصادر في المخابرات العسكرية الأوكرانية: "بحسب المعلومات التي تلقتها قوات الأمن الروسية من مصادر في المخابرات الرئيسية الأوكرانية، فقد أصبح معروفا أن كيريل بودانوف أصيب خلال غارة روسية على مبنى مديرية المخابرات الرئيسية الواقع في كييف، صباح يوم 29 مايو".

وأضاف: “بعد إصابة بودانوف، نُقل بطائرة هليكوبتر إلى قاعدة عسكرية في رزيسزو البولندية، حيث حلقت طائرة إجلاء أمريكية خصيصًا له، حيث سلمت رئيس المخابرات الأوكرانية إلى ألمانيا”.