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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غالبيتها في زابوريجيا.. روسيا تكشف تفاصيل بشأن هجمات أوكرانيا المضادة

الهجوم الاوكراني
الهجوم الاوكراني المضاد


كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن غالبية الهجمات الأوكرانية المضادة تتركز في منطقة زابوريجيا، مشيرة إلى هجوم نفذته القوات الأوكرانية بـ 3 كتائب مدعومة بمدرعات ودبابات.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت الوزارة، في بيان لها، إنه: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولاتها للهجوم على محاور زابوروجيا وجنوب دونيتسك ودونيتسك، وكانت جبهة زابوروجيا الأكثر احتداما حيث قام العدو بقوات تصل إلى ثلاث كتائب تكتيكية معززة بالدبابات والعربات القتالية المدرعة ، تحت غطاء من الدخان، بمحاولات فاشلة في عمليات هجومية في عدة موجات في مناطق نوفوبوكروفكا ونوفودانيلوفكا ومالايا توكماتشكا غي مقاطعة زابوروجيا".

وأشارت الوزارة الروسية في بيانها إلى أنه: "بالإضافة إلى ذلك، نتيجة للاشتباك مع أربعة أرتال من احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة مالايا توكماتشكا، في مقاطعة زابورويجيا، تم تدمير تسع دبابات، وعشر مركبات قتال مشاة وما يصل إلى تم تدمير عشر عربات قتال مصفحة أخرى".

وأكدت أنه "تم القضاء على نحو 750 جنديا أوكرانيا خلال اليوم الماضي، مضيفة أن حصيلة الخسائر الأوكرانية تضمنت 380 قتيلا و35 دبابة مدمرة على محوري زابورويجيا وجنوب دونيتسك".

وتابعت : "تم القضاء على أكثر من 200 جندي أوكراني وتدمير 33 دبابة و30 عربة قتال مشاة و35 عربة قتال مصفحة في سياق الأعمال العسكرية في اتجاه زابورويجيا وحده خلال يوم واحد".

وأردف البيان: "من خلال الإجراءات والحاسمة لوحدات تجمع قوات "فوستوك" (الشرق) والضربات الجوية ونيران المدفعية، تم صد جميع هجمات العدو".

ووأوضح انه "في منطقة حافة فريمفسكي، تصدت الإجراءات الحاسمة للوحدات الروسية، والضربات الجوية ونيران المدفعية خلال النهار، لأربع هجمات معادية بقوات تصل إلى كتيبة تكتيكية في مناطق نوفودونيتسكوي وروفنوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية ونوفوداروفكا، في مقاطعة زابورويجيا.

وخلال القتال في اتجاه دونيتسك، تم القضاء على ما يصل إلى 210 جنود أوكرانيين، وعربة قتال مشاة وناقلة جند مدرعة، وثلاث سيارات، وشاحنتي بيك أب، بالإضافة إلى راجمة غراد.

وعلى محور خيرسون، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 30 جنديًا، وسيارتين عسكريتين، ومدفع "إم 777" أمريكي الصنع، ومدفع "مستا بي" وآخر من طراز "غياتسينت"، حسبما ذكر بيان الدفاع الروسية.

مكاسب أوكرانيا في زابوريجيا

وعلى الجانب الآخر، ذكرت وكالة “رويترز”، أن مسئولًا روسيًا أقر بأن القوات الأوكرانية سيطرت على قرية بياتيكاتكي في منطقة زابوريجيا، وهو أول مكسب لكييف على تلك الجبهة منذ أن شنت هجومها المضاد في وقت سابق من هذا الشهر.

وأوضح فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابورويجيا، أن القوات الأوكرانية سيطرت على مستوطنة بياتيكاتكي وتحصنت هناك أثناء تعرضها لنيران المدفعية الروسية، مؤكدًا أن هجوم كييف المضاد أسفر عن نتائج على الرغم من الخسائر.


تقدم ضئيل للهجوم الأوكراني المضاد

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وزارة الدفاع البريطانية،أخر تطورات الحرب في أوكرانيا، مؤكدة أن كييف تواصل هجومها المضاد في جميع النواحي وقد حققت تقدما ضئيلا.

وقالت الاستخبارات البريطانية في أحد تقرير لها إن الدفاعات الروسية في الجبهات الجنوبية تعمل بنجاح في كثير من الاحيان.

وأضافت أن كلا الجانبين يعاني من خسائر عالية، إلا أن الخسائر التي تتكبدها روسيا هي الأكبر منذ ذروة المعركة من أجل باخموت في مارس.

وأشارت الدفاع البريطانية إلى أنه خلال الأيام الأخيرة اشتد القتال العنيف في زابوريجيا وغرب دونيتسك ومحيط باخموت بأوكرانيا.
 

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