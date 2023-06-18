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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غرامة 10 آلاف جنيه.. محافظة القاهرة تحذر من هذا الأمر في عيد الأضحى

صدى البلد

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه سيتم تحرير محاضر بيئة  لمن يقوم بذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء، مشيرًا إلى أن قيمة الغرامة عن هذا التصرف تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى ١٠ آلاف جنيه.

كما أكد محافظ القاهرة، تشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم مع فتح كافة المجازر الحكومية بالقاهرة ( الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طره ـ حلوان ) لاستقبال أضاحي المواطنين وتيسير تقديم خدمة الذبح مجاناً للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد وتشمل الخدمة المجانية الكشف على الحيوان قبل الذبح والكشف على اللحوم والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز ومكان انتظار السيارة. 


وأكد محافظ القاهرة، حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور مشدداً على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

كما أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنّ المجازر التابعة للمديرية تعمل على مدار ٢٤ ساعة خلال فترة العيد.

وطالب محافظ القاهرة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة برفع مخلفات الذبح من الشوارع على الفور حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، وتحرير محاضر التلوث البيئي اللازمة .

من جانبه أكد د. صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطرى أنه يطبق علي محال الجزارة القانون ٢٨١ لسنة ٩٤ والقانون ٥٣ لسنة ٦٦ الذى ينص على أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة.

وبالنسبة للمواطن الذي يذبح الاضاحى في الشوارع أو أمام المنازل فإنه يعد مخالفًا لقانون البيئة ٤ لسنة ٩٤ ، وقانون النظافة ٣٨ لسنة ١٩٦٧وقد تصل العقوبة لـ ١٠ آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئى بالشارع.

وأكد مدير مديرية الطب البيطرى أنه سيتم الذبح طوال ايام العيد داخل المجازر المرخصة مجانا للجمهور كما يوجد غرفة عمليات في كل حي لتلقي بلاغات المواطنين بوجود أى مشكلات لحلها على الفور  على الأرقام الخاصة بمديرية الطب البيطري ٢٧٤٢٦٩٩٣، ٢٧٤٢٧٠٥٣، 01550987957 بالإضافة إلى رقم الهيئة العامة للخدمات البيطرية ١٩٥٦١.

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