رواج في حركة بيع وشراء الأضاحي في مزارع الوادي الجديد

ازدادت حركة البيع والشراء هذه الأيام بين مربي الماشية في مزارع الوادي الجديد نظرا لعدم وجود شوادر مخصصة للبيع وتعتبر محافظة الوادي الجديد مقصدًا للتجار من مختلف محافظات الصعيد، نظرًا لسعرها المنخفض نسبيا عن باقي المحافظات، فضلا عن جودة اللحوم كونها تتغذى على العلف الأخضر .

يقول محمود الغناي أحد مربي الأغنام بمركز بلاط إن معظم المربين والمزارعين يربون الأغنام والماعز لبيعها في موسم عيد الأضحى، نظرًا لارتفاع سعرها، لزيادة الطلب عليها في موسم الأضحية، مشيرًا إلى أنَّ معظم المزارعين يفضلون البيع في هذه المناسبة لارتفاع الأسعار مقارنة بباقي شهور السنة.

وأوضح أن التجار يمرون على المزارع بسياراتهم ويشترون الأضاحي من المزارعين من "الزرايب"، سواء كانت الأضاحي أغنامًا أو عجولاً.

وأضاف سيد عبد الجليل أحد المزارعين أن التجار يدخلون الزريبة وينتقون ما يشاءون من العجول والخراف التي تصلح للأضاحي، ويتم الاتفاق على السعر وديًا بين المزارع والتاجر حسب نوع الأضحية سواء كان خروفًا أو عجلاً.

وأوضح أن سعر الخروف يتراوح بين 5000 إلى 8000 جنيه، والجدي بين 2000 إلى 4000 جنيه، أما عجول الأضحية فيتراوح أسعارها ما بين 25000 آلف إلى 40000آلف جنيه، بينما تكون الأسعار مضاعفة في المحافظات الأخرى؛ وهو ما يدفع التجار من محافظات الصعيد لشراء الأضاحي من محافظة الوادي الجديد.

وأكد عيد العربي تاجر من محافظة قنا أنه أعتاد وعدد من التجار سنوياً علي شراء الاضاحي من محافظة الوادي لكونها أرخص بكثير عن محافظات الصعيد ,فضلا عن جودة اللحوم لكونها تتغذي علي العلف الاخضر ، ويتم تسويقها في شوادر الصعيد بسعر أعلي بكثير.

ويرى حسني بسيس ، تاجر أغنام أن حركة البيع والشراء في الوادي الجديد أفضل من أي محافظة أخرى لأن المزارعين والمربين يعتمدون على العلف الأخضر الذي يمثل قيمة غذائية عالية بالنسبة للأضحية، لافتًا إلى أن معظم المزارعين بالوادي يربون النوع البلدي الذي يزداد الطلب عليه في باقي المحافظات.

من جانبه قال عربى كامل يمانى رئيس غرفة الوادي الجديد التجارية، إن هناك انتعاشا بدأ يدب في سوق الأضاحي عموما، مشيرا إلى أن السوق بالمحافظة يتوافر فيها جميع أنواع اللحوم والأضاحي بالمعالف المنتشرة بالمحافظة.

انتعاش سوق الاضاحي (1)

انتعاش سوق الاضاحي (2)

انتعاش سوق الاضاحي (3)

انتعاش سوق الاضاحي (4)