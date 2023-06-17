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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 4 منازل آيلة للسقوط بقرية الشيخ والى في الوادى الجديد

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة في الوادي الجديد بالاشتراك مع الوحدة المحلية لقرى المعصرة، 4 منازل من الطوب اللبن وآيلة للسقوط بقرية الشيخ والى والتى تمثل خطرا داهما على أمن وسلامة المواطنين قاطنى هذه المنطقة.

جاء ذلك تحت اشراف  صابر مبارز نائب ثان رئيس المركز ومحمود جبالى رئيس الوحدة المحلية لقرى المعصرة وذلك فى إطار حملة إزالة المنازل الآيلة للسقوط والتى تمثل خطرا داهما، واستجابة لطلبات المواطنين لإزالة المنازل المتهالكة حرصا على أرواحهم وممتلكاتهم.

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وكان المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الداخلة أعلن عن استكمال تنفيذ خطة المركز للقضاء على العشوائيات وإزالة المنازل الآيلة للسقوط بمدينة موط وقرى الداخلة والتى تمثل خطراً داهما على أمن وسلامة المواطنين من قاطنى هذه المناطق، دون تحميل المواطنين ومالكى تلك المنازل المتهالكة أية أعباء مالية، حيث تتكفل الوحدة المحلية بتوفير كافة المعدات الخاصة بأعمال الإزالة بالتعاون مع كافة جهات الاختصاص.

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