تحرير 62 محضرا تموينيا خلال حملات تفتيشية لضبط الأسواق بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مديرية التموين، بالاستمرار في تنظيم الحملات التموينية والرقابية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وكافة الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية وللاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار ورصد محتكري السلع والمواد الغذائية.

وشدد محافظ المنيا، على عدم التهاون أو السماح لأي مخالف يخفى سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو المبالغة في سعرها، والتعامل بمنتهى الحزم مع المخالفين وفق الإجراءات القانونية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 62 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، وتم تحرير 52 محضرا تموينيا تنوعت بين ( إنتاج خبز ناقص الوزن- غير مطابق للمواصفات - توقف بدون عذر- عدم وجود سجلات)، وفي مجال متابعة الأسواق تم تحرير 9 محاضر (بدون ترخيص – غش تجارى - مجهولة المصدر)، ومخالفة في مجال المواد البترولية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.