الدراسات العليا للنانو تكنولوجي: تدريب صيفي لعدد كبير من الطلاب

أعلنت الدكتورة رباب الشريف عميدة كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجى بجامعة القاهرة ،عن بدء التسجيل للتدريب الصيفى لطلبة الكليات.

وقالت الدكتورة رباب الشريف ، أن وحدة التدريب بكلية الدراسات العليا للنانوتكنولوجي بجامعة القاهرة أعلنت بدء التسجيل للتدريب الصيفى لطلبة الكليات و المعاهد العلمية والعملية بالجامعات المصرية لمرحلة البكالوريوس تحت عنوان:" تحضير وتوصيف بعض المواد النانومترية و بعض تطبيقاتها المختلفة".

وأضافت عميدة الكلية ، أن الفئات المستهدفة هم “ طلاب كليات العلوم، الطب، العلاج الطبيعي، الصيدلة، طب الفم والأسنان، البيوتكنولوجي، الزراعة، الطب البيطري، الآثار ، الهندسة، كليات الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية والكليات ذات الصلة ”.

وأكدت على أن التدريب سيكون خلال شهري يوليو و أغسطس ٢٠٢٣ بواقع يومين أسبوعيا ( الاثنين و الاربعاء) لمدة ٦ أسابيع ( إجمالي فترة التدريب ١٢ يوم) ، يلتزم الطالب بالحضور يوم التدريب من الساعة ٩ صباحاً و حتي ٣ مساءً.

وأوضحت أن أخر ميعاد للتسجيل بالنموذج المرفق يوم ١-٧-٢٠٢٣ و ميعاد استلام كود الدفع ( خدمة فوري) و تسديد الرسوم بداية من يوم ٢-٧-٢٠٢٣ و حتى ٥-٧-٢٠٢٣ وسوف يتم بدء التدريب يوم الإثنين ١٠-٧-٢٠٢٣ وينتهي الاربعاء ١٦-٨-٢٠٢٣.