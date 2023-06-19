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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انقلبت بهم السيارة.. القصة الكاملة لإنقاذ طلاب الثانوية الأزهرية بأسوان

طلاب الثانوية الأزهرية
طلاب الثانوية الأزهرية

نعرض عبر منصة " صدى البلد " القصة الكاملة لحادث إنقلاب سيارة بالقرب من مدخل قرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو ، وإصابة 15 طالب من طلاب الثانوية الأزهرية بأسوان .

 

وأنقذت العناية الإلهية هؤلاء الطلاب ، وعقب وقوع الحادث تم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى عبر 8 سيارات إسعاف ، بمعاونة الأهالى الذين تواجدوا فى موقع الحادث ، وتم تلقيهم للعلاج اللازم والإسعافات الأولية ، وكذا الرعاية الطبية المتكاملة مما ساهم فى خروجهم من المستشفى بحالة جيدة ، وتوجههم إلى منازلهم .

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طلاب

وضمت قائمة المصابين كل من : أحمد حمدى مصطفى ، وصلاح حامد عبدالعزيز ، وحسين أبو الفضل عبدالله ، ومحمود عباس أحمد ، ومحمد على الطيب ، وحسن عبد الوارث الطويل ، ومحمد أحمد محمد ، ومحمود عبد الراضى على ، وعبدالرحمن محمود على ، وعبدالرحمن حسن محمد ، ومصطفى محمود موسى ، ومحمد محمود أبازيد ، وأبازيد محمد على ، ومحمد محمود حسين.

 

وتنوعت الإصابات فى الطلاب ما بين كسور وجروح وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

 

فيما اطمأن فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف على حالة الطلاب من قرية فارس بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان، الذين تعرضوا لحادث انقلاب سيارة كانت تقلهم أثناء ذهابهم إلى امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لأداء امتحان مادة التاريخ.

 

وتابع وكيل الأزهر حالة الطلاب أول بأول ، كما وجه قيادات منطقة أسوان الأزهرية بالذهاب إلى الطلاب للاطمئنان على حالاتهم على وجه السرعة، والذين أفادوا بأن الطلاب جميعهم بخير وخرجوا جميعاً من المستشفى وعادوا إلى بيوتهم.

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امتحانات

وقرر وكيل الأزهر تأجيل الامتحان في مادة "التاريخ" لجميع الطلاب الذين تعرضوا للحادث اليوم ، كما سيتم تأجيل الامتحانات في المواد المقبلة لبقية الطلاب من ذوي الإصابات الشديدة الذين لن يتمكنوا من حضور الامتحانات في المواد المقبلة .

وأكد وكيل الأزهر ، أن الطلاب الذين تخلفوا عن حضور الامتحان في مادة التاريخ اليوم نتيجة للحادث، سيتم معاملتهم في إمتحانات الدور الثاني خلال التصحيح بناء على كامل الدرجة وليس النصف، كما سيتم معاملة الطلاب من ذوي الإصابات الشديدة في ذات الحادث، والذين لن يتمكنوا من حضور امتحانات المواد المقبلة بناء على كامل الدرجة أيضًا، متمنيًا لجميع الطلاب الشفاء العاجل والتوفيق والنجاح.

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