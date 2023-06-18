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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رياضة أسوان: اجتماع للكيانات الشبابية لتشجيع العمل التشاركي والتطوعي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت مديرية الشباب والرياضة بأسوان برئاسة ناصر سليم مدير المديرية اجتماعا مع الكيانات الشبابية، بحضور افراح سيد وكيل المديرية

وقد ضم الاجتماع عدد من الكيانات الشبابية وهم كيان رواد المحافظات الحدودية، وسند شباب الصعيد، وبرلمان الشباب، ومبادرة YLY  التي تعمل تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

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الكيانات الشبابية 

وتهدف المبادرة إلى بث روح الولاء والانتماء بين النشء والشباب وتشجيعهم علي العمل التشاركي والتطوعي، وتعميق المشاركة السياسية وإطلاق المهارات الإبداعية وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل وتدريبهم علي إطلاق مشروعات ريادة الأعمال ودعم الخدمات الشبابية في المحافظة والمساهمة في مواجهة الازمات والكوارث التي تتعرض لها المحافظة.

وقد اتفق جميع الحضور علي تفعيل دور هذه الكيانات وتقديم خدمة رائدة للمجتمع المحيط وذلك بوضع خطة مستقبلية لكل كيان علي حدي، وستهتم المديرية بالتواصل والتنسيق المستمر لعقد مثل هذه الاجتماعات بصورة دورية لتقارب الأهداف المنشودة.

هذا وتواصل مديرية الشباب والرياضة بأسوان تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية الهادفة لاكتشاف مواهب الشباب والفتيات، والعمل على تنميتها وصقلها، لخلق جيل جديد، مؤهل ومدرب للمنافسة على البطولات الفردية والجماعية على المستوى الدولى والمحلى. 

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تدريبات

ومن ضمن البرامج التدريبية تنفيذ تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي فى ألعاب " تنس الطاولة، وألعاب القوي، والتايكوند " حيث لا يزال العمل مستمر لإظهار قدرات أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، وذلك بإشراف من مدير المشروع كابتن مروة محمد مبروك. 

هذا وتواصل مديرية الشباب والرياضة بأسوان تنفيذ تدريبات المشروع القومي لذوي القدرات والهمم بمركز شباب مدينة إدفو بمشاركة 30 مستفيد من الذكور والاناث. 

ويأتى ذلك في إطار الدور الذى تقوم به المراكز الرياضية لذوي القدرات والهمم بإعتبارها أحد المشروعات القومية التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للتنمية الرياضية".

والجدير بالذكر أن المراكز الرياضية لذوي القدرات والهمم تتضمن ألعاب تنس الطاولة وألعاب القوى ورفع الأثقال والكرة الطائرة جلوس وخماسي كرة القدم والعديد من الألعاب الرياضية التي تتناسب مع ملوك الإرادة من ذوي القدرات والهمم.

وتقام التدريبات بواقع 2 وحدة تدريبية كل أسبوع بإجمالى ثمان وحدات تدريبية كل شهر .

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