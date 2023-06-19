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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مركز نخل يتابع مشروعات رصف الطرق بالمدينة

متابعة مشروعات رصف
متابعة مشروعات رصف الطرق بمدينة نخل

تفقد  محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل محافظة شمال سيناء،  يرافقه مهندس عبد المحسن ابراهيم ، الإدارة الهندسية بمجلس مدينة نخل،   مشروعات رصف الطرق   بشوارع المدينة   ، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣م.

 

٣ كيلو متر :

 

وقال محسن سالم  رئيس مجلس مدينة نخل،  ان  مشروع رصف الطرق حول موقف سيارات مدينه نخل الجديد  ، بطول٣ كيلو متر بتكفله اجماليه ٣،٥ مليون جنيه بتمويل من مشروعات الخطه الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢م.،   والمقرر الانتهاء نهايه العام المالي الحالي.


و كلف رئيس مدينة نخل ،  عاطف عبد الرحمن بالاداره الهندسيه ،  بمتابعه العمل علي مدار اليوم  لسرعه الانتهاء من اعمال الرصف وفقا للمخطط الزمني لمشروع الرصف .. تمهيدا لافتتاح المشروع قريبا.

 

 

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نخل مشروعات رصف الطرق المدينة

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