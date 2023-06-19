رئيس مركز نخل يتابع مشروعات رصف الطرق بالمدينة

تفقد محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل محافظة شمال سيناء، يرافقه مهندس عبد المحسن ابراهيم ، الإدارة الهندسية بمجلس مدينة نخل، مشروعات رصف الطرق بشوارع المدينة ، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣م.

٣ كيلو متر :

وقال محسن سالم رئيس مجلس مدينة نخل، ان مشروع رصف الطرق حول موقف سيارات مدينه نخل الجديد ، بطول٣ كيلو متر بتكفله اجماليه ٣،٥ مليون جنيه بتمويل من مشروعات الخطه الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢م.، والمقرر الانتهاء نهايه العام المالي الحالي.



و كلف رئيس مدينة نخل ، عاطف عبد الرحمن بالاداره الهندسيه ، بمتابعه العمل علي مدار اليوم لسرعه الانتهاء من اعمال الرصف وفقا للمخطط الزمني لمشروع الرصف .. تمهيدا لافتتاح المشروع قريبا.