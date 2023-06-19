الاستعلام عن رول.. جلسة كيفية استخدام الموقع الإلكتروني لوزارة العدل 2023

يقدم موقع “صدى البلد”، كيفية استخدام الموقع الالكتروني لـوزارة العدل، والتي يمكن من خلالها الاستعلام عن رول جلسة، موقف دعوي، ورول دعوي، وجود استئناف من عدمه، بكل سهولة ويسر عبر الإنترنت والتي من بينها إمكانية الاستعلام عن موقف دعوى إلكترونيا.

الموقع الالكتروني لوزارة العدل

وفرت وزارة العدل عددا من الخدمات الإلكترونية، للتسهيل على المواطنين وأعضاء الجهات والهيئات القضائية الحصول المعلومات اللازمة للاستعلامات القضائية لجلسات المحاكم والدعاوي القضائية، وهي كالتالي:-

الاستعلام عن رول جلسة

الاستعلام عن موقف دعوى

الاستعلام عن رول دعوى

الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه

خدمات الكترونية تقدم لأعضاء الجهات و الهيئات القضائية

خدمات الإدارات القانونية

خدمات الجهات الطبية

خطوات الاستعلام عن موقف دعوى إلكترونيا

وتشمل خطوات الاستعلام عن موقف دعوى إلكترونيا بوزارة العدل ما يلي:

- تبدأ أولى خطوات الاستعلام عن موقف دعوى إلكترونيا بالدخول على البوابة الرئيسية لموقع وزارة العدل.

- وفى هذه الخطوة يتم الضغط على الزر الخاص "الاستعلام عن موقف دعوى".

- وتشمل أيضا خطوات الاستعلام عن موقف دعوى إلكترونيا إدخال البيانات الخاصة بالدعوة الخاصة به، وهى التى تتعلق بدرجة الدعوى وهل هي دعوى جزئية أم دعوة نقض أو استئناف أم ابتدائية.

- وفى هذه الخطوة يقوم المواطن المستعلم باختيار المحكمة التى تنظر الدعوة المستعلم عنها من أجل الاستعلام عن دعوى إلكترونيا.

- وتشمل أيضا الخطوات اختيار نوع الدعوى القضائية ثم يقوم بتحديد نوعها وهل هى "مدني كلي، استثمار، ضرائب، بيئة، إيرادات، تعويضات، صحة توقيع، لجنة تحسين، مستأنف مستعجل، دعاوى وقف، تجاري، عمال كلي، أشكال وتنفيذ، إفلاس، مدني مستأنف، تجاري، مدني حكومي، لجنة منازعات عمال".

- كما تشمل الخطوات إدخال بيانات اختيار سنة الدعوى وبعدهغ يقوم المواطن الراغب فى الاستعلام عن دعوى الضغط على زر "بحث"

- عقب تلك الإجراءات يتم ظهور الموقف القانونى بالنسبة للدعوى القضائية المراد الاستعلام عنها.

كيفية استخدام الموقع الإلكتروني لوزارة العدل 2023

يمكن استخدام الخدمة التي أتاحتها وزارة العدل علي الموقع الكتروني لها للدخول إلى بوابتها علي الانترنت، عبر الرابط الآتي:

https://moj.gov.eg/ar/Pages/Home.aspx

وبعد الدخول علي الموقع يظهر لك قائمة الخدمات الإلكترونية 4 نوافذ:-

الاستعلام عن رول جلسة

الاستعلام عن موقف دعوى

الاستعلام عن رول دعوى

الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه

واختيار الخدمة واستكمال المعلومات المطلوبة

الاستعلام عن رول جلسة

الاستعلام عن موقف دعوى

ويمكن الاستعلام عن موقف دعوي، بشكل سهل وبسيط، من خلال الدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية، من الموبيل في اي مكان او من علي الكمبيوتر.

الاستعلام عن موقف دعوى

الاستعلام عن رول دعوى

ويمكن الاستعلام عن رول دعوي، بشكل سهل وبسيط، من خلال الدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية باتباع التالي:-

الاستعلام عن رول دعوى

الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه

ويمكن الاستعلام عن وجود استئناف من عدمة، من خلال الدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية، من الموبيل في اي مكان او من علي الكمبيوتر.

الاستعلام عن رول جلسة

ويمكن الاستعلام عن رول جلسة بشكل سهل وبسيط، من خلال الدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية، من الموبيل في اي مكان او من علي الكمبيوتر.