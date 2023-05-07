عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خالف مواصفات رصف الطرق.. إخلاء سبيل مقاول بكفالة مليون جنيه في القليوبية

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات بنها بالقليوبية برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشارين شريف السباعى  وشريف رشدى بإخلاء سبيل مقاول رصف طرق بكفالة مليون جنية على ذمة القضية ، وأمرت المحكمة بندب لجنة  خماسية من خبراء وزارة العدل لفحص أعمال المقاول فى رصف طرق رئيسية وفرعية بدائرة محافظة القليوبية ومدى مطابقتها ومخالفتها للعقود المبرمة مع الجهة  الادارية وماتم  من أعمال ومالم يتم بها وقيمة المخالفات على وجة التحديد ان وجدت.

العثور على جثة طفلة داخل سيارة في القليوبية

إعلان لافتات بالتعريفة الجديدة لسيارات الأجرة في مواقف القليوبية


كانت تحريات الرقابة الإدارية قد توصلت الى قيام عدد 6 شركات كبرى للمقاولات من بينها شركة خاصة باحد المقاولين قد رست عليها عطاءات  تنفيذ وتمهيد ورصف بعض الطرق الرئيسية والفرعية بمدن وقرى محافظة القليوبية وانهم قد خالفوا  مواصفات  التنفيذ القياسية ولم ينفذوا بعض الاعمال مما نتج عنه أضرارا عمدى بالمال العام وقامت 5 شركات بالتصالح وتسوية قيمة المخالفات  المنسوبة اليهم عدا شركة المتهم والتى قدرت مخالفات أعمالها بحوالى 4 مليون جنية .
وانتهى تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة الرقابة الادارية الى وجود مخالفات فى المواصفات  والتنفيذ بالمبلغ السالف الذكر وبناءا علية امرت النيابة العامة بضبط واحضار  المتهم بيدا انه لم يمثل للتحقيقات وتم إحالة القضية الى المحكمة  التى استمعت  الى دفاعة وطلبات محامية وانتهت فى قرارها الى تشكيل وندب لجنة  من خبراء وزارة العدل  لفحص الاعمال كاملة  وامرت بالقاء القبض على المتهم الماثل بالجلسة لعدم مثولة امام النيابة العامة للتحقيقات .
وأمرت المحكمة بإخلاء سبيلة إذا سدد ضمانا ماليا وقدره مليون جنية والا سيستمر حبسة على ذمة القضية .

القليوبية الرقابة الإدارية تحريات الرقابة الإدارية جنايات بنها محكمة جنايات بنها محافظة القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخادمة كلمة السر.. تورط رجلي أعمال فى تصوير فيلم مخل لشريكهم

شوبير يكشف مفاجآت بشأن رحيل حسام حسن عن المصري

560 جنيها مرة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

تراجع غير مسبوق يضرب الحديد عالميا.. ومفاجأة في سعر الطن الآن بمصر

تأرجح في أسعار الذهب اليوم بمصر.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بعد تراجعه عالميًا|مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه مع ارتفاع الاحتياطي للمرة الثانية

تواجه اتهامات.. رابطة الأندية في ورطة بسبب تأجيل مباريات الأهلي وبيراميدز

ضحية كولر.. خالد الغندور يكشف حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الزمالك

موضوعات متعلقة

تجديد حبس 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة بالقليوبية

المشدد 7 سنوات للمتهم بقتل شقيقه برقبة زجاجة بالقليوبية

تدخل لفض مشاجرة .. المشدد 15 عاما للمتهمين بالشروع فى قتل سباك بالقليوبية

ترشيحاتنا

لماذا احتفى جوجل بالموسيقار العالمي يوهانس برامز؟

بعد حفلها بالقاهرة.. أصالة تقرر حذف منشوراتها

القوى المدنية السودانية تحث «أبو الغيط» على التدخل لوقف القتال في الخرطوم

نقله في برميل.. كشف لغز العثور على جثة شخص بجبل قنا

القبض على المتهمين بسرقة أموال من داخل شقة بالخليفة

تزيد التركيز وتسرع الإدراك.. أستاذ تكنولوجيا يكشف أهمية الوسائل الحديثة في التعلم|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسالة للمواطنين بشأن الذهب.. توقفوا عن الشراء لهذا السبب

كيم كاردشيان مصر|ميريهان حسين تشعل السوشيال ميديا بالجلبية والتاتو في العريش.. شاهد

اتهمته بالسرقة.. شاهد شبكة زوجة حسن شاكوش الالماظ

بيراميدز يدخل في أزمة مع رابطة الأندية.. ما موقف اتحاد الكرة؟

فيديو

محمود حميدة يعلن مقاطعة العمل مع محمد رمضان.. ماذا حدث؟ «فيديوجراف»

سر الزيت المقدس في حفل تتويج الملك تشارلز الثالث.. فيديوجراف

شقق حكومية بالتقسيط ونظام سداد مريح في 4 مدن جديدة

مشتقات الكيرومين .. مزايا يكشفها القومي للبحوث عن دواء السرطان الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ