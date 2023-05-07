خالف مواصفات رصف الطرق.. إخلاء سبيل مقاول بكفالة مليون جنيه في القليوبية

قررت محكمة جنايات بنها بالقليوبية برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشارين شريف السباعى وشريف رشدى بإخلاء سبيل مقاول رصف طرق بكفالة مليون جنية على ذمة القضية ، وأمرت المحكمة بندب لجنة خماسية من خبراء وزارة العدل لفحص أعمال المقاول فى رصف طرق رئيسية وفرعية بدائرة محافظة القليوبية ومدى مطابقتها ومخالفتها للعقود المبرمة مع الجهة الادارية وماتم من أعمال ومالم يتم بها وقيمة المخالفات على وجة التحديد ان وجدت.



كانت تحريات الرقابة الإدارية قد توصلت الى قيام عدد 6 شركات كبرى للمقاولات من بينها شركة خاصة باحد المقاولين قد رست عليها عطاءات تنفيذ وتمهيد ورصف بعض الطرق الرئيسية والفرعية بمدن وقرى محافظة القليوبية وانهم قد خالفوا مواصفات التنفيذ القياسية ولم ينفذوا بعض الاعمال مما نتج عنه أضرارا عمدى بالمال العام وقامت 5 شركات بالتصالح وتسوية قيمة المخالفات المنسوبة اليهم عدا شركة المتهم والتى قدرت مخالفات أعمالها بحوالى 4 مليون جنية .

وانتهى تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة الرقابة الادارية الى وجود مخالفات فى المواصفات والتنفيذ بالمبلغ السالف الذكر وبناءا علية امرت النيابة العامة بضبط واحضار المتهم بيدا انه لم يمثل للتحقيقات وتم إحالة القضية الى المحكمة التى استمعت الى دفاعة وطلبات محامية وانتهت فى قرارها الى تشكيل وندب لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص الاعمال كاملة وامرت بالقاء القبض على المتهم الماثل بالجلسة لعدم مثولة امام النيابة العامة للتحقيقات .

وأمرت المحكمة بإخلاء سبيلة إذا سدد ضمانا ماليا وقدره مليون جنية والا سيستمر حبسة على ذمة القضية .