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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصرف غريب.. الرئيس الفرنسي يشرب زجاجة بيرة دفعة واحدة احتفالا بفوز فريقة| شاهد

الرئيس الفرنسي
الرئيس الفرنسي

تداولت وسائل الإعلام الفرنسية، أمس الأحد، مقطع فيديو للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يشرب زجاجة بيرة دفعة واحدة، وذلك احتفالا بفوز فريق تولوز في بطولة الريجبي الوطنية في فرنسا.

 

وأفادت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن الرئيس الفرنسي ذهب إلى غرفة تبديل الملابس لفريق تولوز بعد نهاية المباراة، وتحدث مع اللاعبين ثم قام بشرب زجاجة البيرة معهم.

وأثار تصرف الرئيس الفرنسي استياء شريحة كبيرة من الفرنسيين الذين اعترضوا على مثل هذا التصرف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

يتواجه ماكرون حملة معارضة شديدة من المواطنين في فرنسا بسبب قانون التقاعد الجديد الذي الحكومة الفرنسية وتصر علية، حيث يخرج المئات من الشعب الفرنسي بشكل شبه يومي فر مظاهرات اعتراضا على القانون الجديد الي تم تمريرة من قبل البرلمان الفرنسي.

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