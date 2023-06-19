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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب محافظ المنيا: يكشف كواليس رجوعه من اليابان للعمل في مصر

الدكتور محمد محمود
الدكتور محمد محمود نائب محافظة المنيا

‏قال الدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا، أن معظم نواب المحافظين جاءوا من خلفية سياسية مثل تنسيقية شباب الأحزاب، وبعض الأحزاب السياسية وجزء كبير من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب.

 

وتابع محمد محمود خلال لقائه في برنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي "مصطفى شردي"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، لكن هناك جزء آخر جاء من خلفية علمية أكاديمية بحتة مثل محافظات الشرقية والمنيا وأسوان وأن في عام 2016 قامت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وقتها بعمل مؤتمر يدعى المؤتمر الوطني الأول لخبراء مصر في الخارج، وأنه كان وقتها كان في دولة اليابان وتم دعوته لهذا المؤتمر ثم سيكون هناك لقاء مع الرئيس السيسي.

 

الرجوع إلى الوطن

 

وأضاف كان لقاء مليء بالحيوية والطموحات ومن بعد ذلك اللقاء قرر الرجوع إلى الوطن وأيضا طلب منه الرجوع وكان مرحب بشكل كبير وقام بالعمل مع وزارة الإنتاج الحربي إلى أن جاء في عام 2019 أن يكون نائب محافظ المنيا.

نائب محافظ المنيا الدكتور محمد محمود الوطن مصطفى شردي الرئيس السيسي

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