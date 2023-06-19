مجوهرات ولاب توب.. متعلقات ينساها ركاب أوبر| تفاصيل

يفضل المواطنون دائما الحصول علي وسيلة مواصلات سهلة ، ومريحة، وبالتالي يقوم المواطنون بطلب وسائل النقل الإلكترونية التي تقدمها العديد من التطبيقات الآن علي مستوي العالم، ومنهم مصر ومن تلك التطبيقات المشهورة هو " أوبر" ، الذى يوفر خدمة التوصيل للمواطنين في مختلف الأماكن والمواقع .
ولكن في أغلب الأوقات يفقد ركاب أوبر متعلقاتهم بداخل السيارة دون أن يشعروا، بالإضافة الي أن الشركة تتيح عملية استرداد الأشياء المفقودة بكل سهولة ، وذلك يتم من خلال التواصل مع قائد سيارة أوبر .
مؤشر أوبر السابع للمفقودات
أظهر المؤشر السابع للمفقودات الذى أطلقته أوبر للعام الماضي 2022، أن أكثر الأشياء التي تفقد في سيارات أوبر من الركاب هي ، المحافظ، والهواتف، والمفاتيح، وحقائب الظهر، وأجهزة المحمولة.
-10 أشياء فقدة في سيارات أوبر
1- المحافظ وحقائب اليد .
2- التليفونات والكاميرات .
3- المفاتيح .
4- حقائب الظهر و الملفات وحقائب السفر .
5- السماعات .
6- الملابس .
7- النظارات .
8- المجوهرات و الساعات وأدوات الزينة .
9- المشتريات الخاصة بالطعام .
10- اللاب توب.
-أشهر الأوقات التي يتم فيها نسيان الأشياء بـ أوبر
أكثر التوقيتات التي يحدث فيها نسيان للمتعلقات بداخل سيارات أوبر تكون من الساعة 6 مساء وحتي الساعة 8 مساءً. وأكثر الأيام التي يتم بها فقد الأشياء هو يوم الجمعة و الاثنين من كل أسبوع .