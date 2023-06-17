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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص 5 سيارات فرنسية موديل 2023 بالسوق المصري

5 سيارات فرنسية موديل
5 سيارات فرنسية موديل 2023

يحتوي السوق المصري على العديد من السيارات الفرنسية والتي تحظى باقبال الكثيرين، حيث تتنوع بحسب العلامات التجارية أبرزها إصدارات شركة ستروين وبيجو ورينو، حيث يقدم كل صانع باقة من الطرازات المتنوعة سواء كانت من الناحية الهيكلية، أو من ناحية القدرات الفنية والتقنية.

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 يقدم موقع "صدى البلد" أرخص 5 سيارات فرنسية موديل 2023 بالسوق المصري. 

5 سيارات فرنسية موديل 2023

1 - رينو سانديرو 

 

تتسارع السيارة رينو سانديرو من 0 لـ 100 كم/ساعة في 12.1 ثانية، حيث تتضمن محرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة اجمالية 110 حصانا، و 148 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 176 كم/ساعة، واستهلاك وقود يقدر بـ 7.2 لتر لكل 100 كم.

تقدم السيارة رينو سانديرو موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 615 ألف جنيه.

5 سيارات فرنسية موديل 2023

2 - ستروين سي اليزيه 

 

تقدم السيارة عبر فئتين من التجهيزات موديل 2023، مع تصميم خارجي من فئة السيدان، وتجهيزات داخلية تتضمن وسائد هوائية، نظام صوتي، شاشة تعمل باللمس، قفل مركزي، زجاج كهربائي، مكيف هواء، وناقل حركة اوتوماتيك من 6 سرعات، مقترن بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة 115 حصانا، و 150 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

سعر الفئة الاولى ستروين سي اليزيه موديل 2023 659 ألف جنيه.

سعر الفئة الثانية ستروين سي اليزيه موديل 2023 709 ألف جنيه.

5 سيارات فرنسية موديل 2023

3 - بيجو 301 

 

تحتوي السيارة بيجو 301 موديل 2023 على ناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية، مدعومة بمحرك 1600 سي سي "رباعي الاسطوانات"، ينتج 150 نيوتن/متر من عزم الدوران، وقوة 115 حصانا، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 188 كم/ساعة، واستهلاك وقود 6.6 لتر لكل 100 كم، ومدة تستغرق 12.1 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم.

 

يبلغ سعر الفئة الاولى للسيارة بيجو 301 موديل 2023 نحو 664.990 جنيه، و 694.990 جنيه للفئة الثانية.

5 سيارات فرنسية موديل 2023

4 - رينو ستيب واي 

 

تأتي السيارة رينو ستيب واي بتصميم خارجي رياضي، مع جنوط رياضية ايضا، ومحرك 4 سلندر، يضخ قوة إجمالية بلغت 110 حصانا، و 148 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 175 كم/ساعة، والاعتماد على ناقل سرعاتا أوتوماتيكي مكون من 4 نقلات "دفع امامي". 

 

أول فئة موديل 2023 بسعر 635 ألف جنيه.

ثاني فئة موديل 2023 بسعر 645 ألف جنيه.

5 سيارات فرنسية موديل 2023

5 - ستروين C3

 

تمتلك السيارة ستروين C3 موديل 2023 تصميم خارجي يجعلها تنتمي إلى عائلة الهاتشباك، مع محرك سعة 1200 سي سي، يضخ قوة 110 حصانا، بالاضافة إلى ناقل حركة اوتوماتيكي الاداء مكون من 6 سرعات، مع تقنية الجر الامامي للعجلات، بينما يصل الطول الكلي للسيارة إلى 3996 مم، و 2007 مم للعرض.

 

يبلغ سعر الفئة الاولى من السيارة ستروين C3 موديل 2023 نحو 795 ألف جنيه، و 895 ألف جنيه لسعر الفئة الثانية.

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