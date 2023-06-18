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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تحت 150 ألف جنيه.. سيارات منتشرة بمصر| صور

سيارات مستعملة منتشرة
سيارات مستعملة منتشرة بمصر

يمتلئ سوق السيارات المصري للسيارات المستعملة الآن بمختلف إصدارات وفئات السيارات ، حيث اتجه المواطنون المصريون للسيارات المستعملة بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة بشكل مبالغ فيه، بالإضافة الي أن السيارات المستعملة تتميز بسهلة إعادة بيعها، وبتوافر قطع غيارها بسهولة.

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يعرض موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات مستعملة أسعارها أقل من 150 ألف جنيه منها سيارة هيونداي النترا ، واوبل فكترا، وفيات سيينا :


1- هيونداي النترا

تباع سيارة هيونداي النترا السيدان باللون النبيتي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتمتلك سيارة هيونداي النترا موديل 1996 محرك سعة 1600 سي سي، وتستخدم ناقل حركة أتوماتيك، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها دهانات خارجية، و بها رخصة سارية .

هيونداي النترا موديل 1996 السيدان

تتوافر سيارة هيونداي النترا موديل 1996 السيدان داخل سوق السيارات المصري بسعر 150 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

2- اوبل فيكترا

تمكنت سيارة  اوبل فيكترا موديل 1995 بقطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتحتوي علي ناقل حركة أوتوماتيك، وتباع باللون الأبيض، وتصل القوة الي العجلات عن طريق ناقل حركة أوتوماتيك ، وتمتلك  اوبل فيكترا محرك سعة 2000 سي سي ، ولا يوجد بسيارة  اوبل فيكترا موديل 1995  أي دهانات داخلية أو خارجية ، وبها رخصة سارية لمدة عام  .

اوبل فيكترا سيدان مستعملة موديل 1995

تباع سيارة  اوبل فيكترا السيدان المستعملة بداخل سوق السيارات بسعر 138 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

3- فيات سيينا

تمتلك سيارة فيات سيينا موديل 2003 السيدان محرك سعة 1500 سي سي، وتحتوي علي ناقل حركة مانيوال يعمل علي إيصال القوة الي العجلات، وتقدم للبيع باللون الرمادي، وتمكنت سيارة فيات سيينا من قطع مسافة تصل الي 200 ألف /كم، ولا يوجد بها دهانات داخلية، ويوجد بها دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة عام .

فيات سيينا موديل 2003 السيدان

تأتي سيارة فيات سيينا موديل 2003 السيدان داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 105 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

4- فولكس فاجن بولو موديل 1999

تنتمي فولكس فاجن بولو الي فئة السيارات الهاتشباك، وتمتلك محرك سعة 1300 سي سي، وتقدم للبيع باللون الأخضر، وترسل القوة الي العجلات عبر علبة تروس مانيوال، وتمكنت بولو من قطع مسافة تصل الي 160 كم/ساعة، ويوجد بها دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة عام .

 فولكس فاجن بولو موديل 1999 الهاتشباك


سعر سيارة فولكس فاجن بولو موديل 1999 الهاتشباك دخا سوق السيارات المصري للمستعمل يصل الي 88 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

5- كيا برايد موديل 2002

تتمتع سيارة كيا برايد السيدان بمحرك سعة 1300 سي سي، مكن السيارة من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتباع برايد باللون الفضي، وتحتوي علي علبة تروس مانيوال، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها دهانات خارجية بسيطة، وبها رخصة سارية لمدة 6 شهور.

سيارة كيا برايد موديل 2002 السيدان 


يبلغ سعر سيارة كيا برايد موديل 2002 السيدان في سوق السيارات المصري 72 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

هيونداى النترا أوبل فيكترا فيات سيينا فولكس فاجن بولو موديل 1999 كيا برايد موديل 2002

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