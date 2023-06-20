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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اعرف كل تفاصيل مؤتمر Unpacked القادم من سامسونج

Samsung
Samsung

أصبح مؤتمر  Unpacked الذي تقيمه شركة "سامسونج " قاب قوسين أو أدنى حيث من المقرر أن يُقام في 27 يوليو القادم، ومن خلالخ ستكشف رسميا عن منتجاتها الجديدة من Samsung Galaxy الحالية. 

وتم تنظيم أول مؤتمر يحمل اسم Unpacked في 1 فبراير الماضي، والذي كشفت من خلاله العلامة التجارية عن سلسلة Galaxy S23 للهواتف الرائدة بأحدث التقنيات.

Samsung 

سيكون مؤتمر يوليو هو ثاني حدث Galaxy Unpacked لهذا العام ، وبدأت التفاصيل حول الأجهزة القادمة في الظهور من خلال تسريبات متتالية، مؤخرا تم الكشف عن العروض الصحفية الرسمية للأجهزة الجديدة بها كل المواصفات المؤكدة للأجهزة المنتظرة.

تم التأكيد على أن  سامسونج  جالاكسي Z Flip 5 يأتي مع شاشة عرض كبيرة ، مما يجعله منافسًا قويا مع جهاز موتورولا الذي أعلن عنه مؤخرا وهو Motorola Razr 40 Ultra. بالإضافة إلى ذلك، سوف يأتي مع معالج قوي من كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2.

تتضمن بعض الميزات الأخرى المتوقعة لجهاز Galaxy Z Flip 5 تصنيف IP57 المقاوم للغبار والماء وكاميرا أساسية محسّنة بدقة 12 ميجابكسل ومفصلات أفضل من سابقتها. أبرز ما يميز حدث Galaxy Unpacked هو Galaxy Z Fold 5 الذي يتميز بنفس تصميم Z Fold 4.

من الميزات المتوقعة مفصلة بتصميم نوتش قطرة الماء، مما يقلل من تجعد الشاشة. لن يترك هذا التصميم المفصلي أيضًا فجوة بين نصفي الجهاز. على غرار Galaxy Z Flip 5 ، سيحتوي Fold 5 على معالج كوالكوم شريحة Snapdragon 8 Gen 2.

Samsung 

ستدعم الأجهزة القابلة للطي ميزة القلم الرقمي S Pen Fold. يتيح لك هذا القلم تحقيق أقصى استفادة من الشاشة الداخلية كبيرة الحجم، كما أنه يسهل عليك كفاءة الإنتاجية بالنظر إلى حقيقة أن Z Fold 5 سيحتوي على معالج قوي جدا وسريع.

ستأتي سلسلة  تابلت  سامسونج Galaxy Tab S9 بترقية كبيرة بالمقارنة مع الطراز الحالي للأجهزة اللوحية، تشير الشائعات إلى أن النماذج ستستخدم شاشة عرض نوعها AMOLED، وهي ترقية مهمة لأن كل الأجهزة اللوحية السابقة كانت شاشات LCD. وبالتالي توقع أن تحصل على ألوان أفضل وزوايا مشاهدة محسنة.

ستشترك النماذج الثلاثة التي سيتم الكشف عنها في حدث Galaxy Unpacked ، سواء الهواتف القابلة للطي، فليب و فولد وأيضا الجهاز اللوحي في العديد من الميزات الأخرى منها المعالج الموحد، كوالكوم مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 2 الحصرية لأجهزة "جالاكسي" فقط  وواجهة مستخدم One UI 5.1.1 ودعم القلم الرقمي S Pen.

Samsung 

جنيا إلى جنب مع الأجهزة السابقة سنرى الكشف الأول لساعة جالاكسي ووتش GALAXY WATCH 6 التي تعيد الإطار الدوار الكلاسيكي مرة أخرى، مع حواف أرق.

ستكون شاشات عرض جالاكسي ووتش 6 من نوع Super AMOLED  مقترنة بمجموعة من ميزات مراقبة اللياقة البدنية والحالة الصحية، أبرزها رؤية رسم القلب ، ومراقبة معدل ضربات القلب، والبوصلة ، ومقياس التسارع ، والجيروسكوب ، وقياس ضغط الدم.

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نظام التشغيل سيكون Wear OS 4. وتستند إلى واجهة مستخدم One UI 5 Watch ، والتي تجلب تحديثين بارزين من واجهة المستخدم الأخيرة. 

Samsung 

سيتم الكشف أيضا عن سماعات جالاكسي بودز Galaxy Buds الجديدة بعد غياب عامين. أصدرت سامسونج Galaxy Buds لأول مرة في مارس 2019 ، بينما تم إطلاق Galaxy Buds 2 في أغسطس 2021. وهي الآن تجهزة للإعلان عن Galaxy Buds 3 من الجيل الثالث.

الشيء الوحيد المؤكد في سماعات "إير بودز" هو أنه بتصميم مشابه لـ Galaxy Buds 2 ولكن من المؤكد أن السماعات اللاسلكية الجديدة ستكون بحزمة من الترقيات من حيث المهام والإمكانيات.

مؤتمر سامسونج Samsung Unpacked Snapdragon كوالكوم تابلت Galaxy Tab S9 جالاكسي ووتش 6

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