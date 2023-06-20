بسمة وهبة عن طلاق جوري بكر: تلقيت هجوما كبيرا على تصريحاتي

أكدت الإعلامية بسمة وهبة، أن الفنانة جوري بكر لما نزل خبر إنها انفصلت عن زوجها، وطلعت اتكلمت وأكدت أن المرأة الحامل لا تطلق، وسمعت التصريحات دي في السعودية وتلقيت هجوما كبيرا نتيجة تلك التصريحات، واتقال إني بدور على التريند، وهو أمر خاطئ".

وقالت بسمة وهبة، خلال تقديمها برنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن “السوشيال ميديا بقت أكثر من الشيطان وبتأذي الناس، بسبب حالة التريند اللي كله أصبح بيجري وراها”.

وتابعت مقدمة برنامج 90 دقيقة"، أن “فيه شخص صور والده وهو بيحتضر، وأيضا بعض الفنانين اللي بيعلنوا انهم انفصلوا عشان يطلعوا تريند، وفنانين يعلنوا اعتزالهم عن الفن عشان يكونوا تريند”.