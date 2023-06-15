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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسمة وهبة تثير الجدل برسالة للفنانة جوري بكر : طلاقك باطل

صدى البلد

وجهت الاعلامية بسمة وهبة رسالة للفنانه جوري بكر بعد اعلان إنفصالها.

ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها بموقع انستجرام قائلة : "رسالة للفنانه جوري، معرفش أتواصل معاكي ولكن قرأت خبر انفصالك عن زوجك وأنا عارفة إنك حامل وعلى حد علمي الحامل لا تطلق ، عليكي مراجعه شيخ لان اعتقد طلاقك باطل.

وانفصلت الفنانة جوري بكر عن زوجها وأعلنت عبر حسابها على إنستجرام.

 

وكتبت جوري بكر:" وجعل بينكم مودة ورحمة تم الانفصال بيني وبين زوجي المحترم وبتمناله كل الخير.

وكشفت الفنانة ، سبب اغلاقها للتعليقات على منشوراتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي .

وكتبت عبر "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة،: "عشان الأسئلة الكتيرة اللي بتجيلي بخصوص أنا ليه قافلة الكومنتات على عدد معين لإن بجد الموضوع مخيف .. مش كل الناس اللي حوالينا محترمين ومش كل الناس نضيفة وتعليقاتهم محترمة في مجموعة كده حرفيا من قاع الأرض مريضة".

 

وتابعت: "تعليقاتهم أنا مقدرش أستحملها أو أشوفها واحتراما لمن حولي بجد قفلتها على المقربين مني والناس المحترمة اللي متابعاني".

وجهت جوري بكر رسالة الي من يرسلوا لها على انستجرام ويطلبوا منها أموال او شراء شيئا لهم.

وقالت جوري بكر وهي غاضبة عبر خاصية ستوري إنستجرام: "الشحاتة وصلت لإنستجرام، حد محتاج 3000 جنيه وهو شايل تليفون بـ 25 الف، والتاني عايز تلاجة انا مشتريتهاش ايه الاستفزاز والجرأة اللي عندكم دي.

الفنانة جوري بكر انفصال جوري بكر الإعلامية الكبيرة بسمة وهبة

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