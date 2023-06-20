ثلاجة بأقل وقود.. إرشادات للحصول على أقصى برودة في السيارة| تفاصيل

خلال فصل الصيف يقوم أصحاب السيارات بتشغيل تكييف السيارة دائما، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة عند التنقل للذهاب الي أعمالهم، أو عند قضاء احتياجاتهم، ويعتبر تكييف السيارة من اهم وسائل الراحة التي يبحث عنها أصحاب السيارات .

يعمل تكييف السيارة خلال فصل الصيف بكفاءة كبيرة في السيارات المستعملة، وفي السيارات الجديدة أيضا، ولكن يوجد عدة توصيات تساعد ملاك السيارات في الحصول علي أفضل برودة تنتج من تكيف السيارة .

يعرض موقع صدى البلد عدة إرشادات للحصول علي أقصي برودة بالسيارة بشكل أسرع مع حرق وقود أقل :

1- لا تفتح التكييف قبل تحرك السيارة

لا تفتح التكييف قبل تحرك السيارة

تكيف السيارة لا يعمل بكفاءة عالية عند توقفها، لذا يجب تشغيل تكيف السيارة بعد التحرك بالسيارة لان ضاغط التكيف يعمل بناء علي سرعة دوران المحرك، واذا تم تشغيل السيارة وهي متوقفة فتقوم باستهلاك وقود زائد دون جدوي .

2- اختيار درجة مناسبة للتبريد

اختيار درجة مناسبة للتبريد

من الضروري إلا يتم تشغيل تكيف السيارة علي اعلي درجة، لان ذلك لن يعطي أفضل درجة من التبريد لا بالعكس سيقوم باستهلاك زائد للوقود دون إعطاء درجة برودة جيدة بالمقصورة، ويمكن ضبط التكيف علي درجة متوسطة للحصول علي افضل النتائج دون حرق وقود زائد .

3- عدم تشغيل التكيف بالخلف

عدم تشغيل التكيف بالخلف

العديد من السيارات يوجد بها الآن مخارج للتكيف بالجزيء الخلفي للمقاعد ، لذا يجب عند تشغيل التكيف أن تقوم بإلغاء توزيع دوران الهواء حتي يشعر جميع ركاب السيارة بنفس درجة البرودة ، ولا تقل بالخلف .

4- غلق نظام التكيف الأوتوماتيكي

غلق نظام التكيف الأوتوماتيكي

يجب غلق نظام تشغيل و إيقاف التكيف الأوتوماتيكي لأنه يمنع ضاغط تكييف الهواء في السيارة من العمل عند إيقاف تشغيل المحرك، ويمكن ملاحظة ذلك في الطقس الحار جدًا ، حيث يمكنك البدء في ملاحظة نقص الهواء البارد بسرعة كبيرة .



5- نظافة فلتر التكييف

نظافة فلتر التكييف

يجب التحقق دائما من نظافة فلتر هواء المقصورة، حيث يعمل الفلتر المتسخ علي عدم تدفق الهواء الأمثل للتكيف ومن ثم الي المقصورة الداخلية .