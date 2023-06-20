تسريب جديد يكشف قائمة أسعار ساعات سامسونج Galaxy Watch 6

ما زال محبي العلامة التجارية "سامسونج" يترقبون الكشف الرسمي عن أحدث ساعاتها الذكية طراز "جالاكسي ووتش 6" الجديدة، وبالرغم حالة التكتم من قبل الشركة المنتجة إلا أن بالفعل بدأت تنتشر تسريبات مؤكدة عن تفاصيل عائية الساعات الجديدة ومؤخرا ظهرت الأسعار المتوقعة.

وفقا لتقرير نشر في موقع gizmochina تم تسريب صور الملصقات الدعائية لكل من Galaxy Watch 6 و Galaxy Watch 6 Classic النسخة القياسية والكلاسيكية والآن ، تم الكشف عن أسعار طرازي الساعات الذكية.

Samsung Galaxy Watch

قد تبدأ سلسلة سامسونج جالاكسي ووتش Samsung Galaxy Watch 6 من 319.99 يورو، اي ما يعادل 10804.49 جنيه مصري وهو المتغير الخاص بالأسواق الأوروبية وبالطبع من المحتمل أن تكون هناك اختلافات في الأسعار اعتمادًا على المنطقة المختلفة ومعدلات الضرائب الخاصة بها.

رغم ذلك أصبح شبه مؤكد الآن أن Samsung Galaxy Watch 6 ستبدأ من سعر 319.99 يورو لمتغير 40 ملم مع خيار لون الجرافيت والكريم. هذا المتغير يعمل باتصال بلوتوث Bluetooth فقط ، بينما تكلف الإصدارات التي تدعم تقنية 4G من متغير 40 ملم 369.99 يورو، أي ما يعادل 12492.74 جنيه مصري.

علاوة على ذلك ، فإن الطراز مقاس 44 ملم في الجرافيت والفضة سيبلغ سعره 349.99 يورو مع اتصال البلوتوث فقط أي ما يعادل 11817.44 جنيه مصري، بينما يكلف الطراز الذي يدعم 4Gما يصل إلى 399.99 يورو، أو ما يعادل 13505.69 جنيه مصري.

Samsung Galaxy Watch

عند الحديث عن إصدار Galaxy Watch 6 Classic الكلاسيكي، فإن الإصدار 43 ملم باللونين الأسود والفضي سيصل إلى 419.99 يورو أي ما يعادل 14180.99 جنيه مع دعم اتصال بلوتوث فقط و 469.99 يورو مع LTE، اي ما يعادل 15869.25 جنيه، أخيرًا ، سيتم بيع ساعة Galaxy Watch 6 ذات قطر 47 ملم باللونين الأسود والفضي مقابل 449.99 يورو مع دعم بلوتوث فقط أي ما يعادل 15193.95 و 499.99 يورو لإصدار 4G، اي ما يعادل 15193.95 جنيه أيضا.

من المرجح أن تقدم شركة "سامسونج" عروض تبديل ساعتك القديمة بالجديدة في مقابل تخفيض، بالإضافة إلى عروض بنكية أخرى عند الإطلاق. سوف تعلن سامسونج رسميا عن ساعاتها الذكية خلال حدث Galaxy Unpacked القادم ، والذي سيعقد في كوريا الجنوبية في النصف الأخير من الشهر المقبل.

من المقرر أن تعلن شركة سامسونج خلال حدث Galaxy Unpacked عن مجموعة من الهواتف القابلة للطي من طراز Galaxy Z Fold 5 و Galaxy Z Flip 5 الجيل الخامس ، وسلسلة سماعات الأذن Galaxy Buds 3 من الجيل الثالث وسلسلة الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S9 أيضًا.