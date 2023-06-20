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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الخدمة بفرح" في مؤتمر خدام إيبارشية باريس

الخدمة بفرح في مؤتمر
"الخدمة بفرح" في مؤتمر خدام إيبارشية باريس

نظمت إيبارشية باريس وشمالي فرنسا المؤتمر النصف سنوي لخدامها وخادماتها، تحت عنوان "الخدمة بفرح".

حاضر في المؤتمر إلى جانب أسقف الإيبارشية، صاحبا النيافة الأنبا أبراهام الأسقف العام  بلوس أنچلوس بالولايات المتحدة الأمريكية،  والأنبا چوزيف الأسقف العام بأفريقيا.  

وفي سياق آخر، صلى الأبوان الأسقفان قداسات في عدد من كنائس إيبارشية باريس وشمالي فرنسا، وعقدا بعض الاجتماعات بالإضافة إلى جلسات عامة للشعب، كما اشتركا في اللقاء الشهري لشباب الإيبارشية.
من ناحية أخرى، صلى نيافة الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس القداس الإلهي، في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمعادي.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٦ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، للخدمة بالكنيسة ذاتها. 

كما شجع نيافته الفتيات اللاتي حفظن ألحان ومردات القداس في فصول تعليم الألحان بالكنيسة.
وتحتفل إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام بنهضة رئيس الملائكة ميخائيل، والذي تحتفل بتذكاره الكنيسة القبطية اليوم.
 

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