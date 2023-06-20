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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من منظمة معاهدة الأمن الجماعي بشأن أفغانستان وسباق التسلح بالفضاء

منظمة معاهدة الأمن
منظمة معاهدة الأمن الجماعي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي تبنوا بيانات حول الوضع في أفغانستان ومنع سباق التسلح في الفضاء، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، إن وزراء الخارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي خلال اجتماعهم في مينسك، مرروا البيانات بمبادرة من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

ووفقا للبيان، استعرض لافروف تقييمات روسيا للوضع الحالي للشؤون الدولية وآفاق تنميتها، مع التركيز على كيفية تأثيرها على الاستقرار في دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

 وقال بيان الخارجية الروسية: "دعا وزرائ خارجية منظمة الأمن الجماعي إلى تكثيف الجهود الجماعية على المنصات الدولية لدفع مبادرات مشتركة في مختلف الجوانب الأمنية".

وأضاف البيان: "كما ناقش المشاركون الوضع في مجال الأمن الدولي والإقليمي، وتبادلوا وجهات النظر حول المزيد من الخطوات لتطوير العلاقات الخارجية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي".

وذكرت الوزارة أن وزراء خارجية دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي حددوا مجالات التعاون الرئيسية داخل المنظمة للعام الحالي، مع مراعاة أولويات الرئاسة البيلاروسية".

وتمت مراجعة الاستعدادات لدورة مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، المقرر عقدها في النصف الثاني من عام 2023 في مينسك. 

وقالت الخارجية الروسية إنه تمت الموافقة على عدد من الوثائق للحصول على مزيد من المصادقة عليها من قبل مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، بما في ذلك مقترحات بشأن إنشاء ميدالية معًا من أجل السلام وتوزيع مواقع الحصص في الأمانة العامة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي.

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