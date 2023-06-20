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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير السوري لدى روسيا: تصرفات موسكو في أوكرانيا ضرورية للغاية

روسيا وسوريا
روسيا وسوريا

قال السفير السوري لدى روسيا، بشار الجعفري، اليوم الثلاثاء، إن دمشق تعتقد أن تصرفات موسكو في أوكرانيا ضرورية للغاية وتدين الدور العدواني للغرب في الصراع الأوكراني، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأوضح الجعفري في اجتماع في نادي فالداي للحوار، إن سوريا تدعم روسيا بالكامل في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مشددا على أن بلاده تدين الدور العدواني للغرب في هذا الصراع فهي معدة لمواصلة هذه الحرب.

وأضاف السفير السوري في موسكو، أن تصرفات روسيا في أوكرانيا ضرورية للغاية وشرعية تمامًا، لافتا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محق تمامًا في أفعاله وتصريحاته.

وقام الرئيس السوري بشار الأسد بزيارة رسمية لـ روسيا منتصف مارس الماضي. وأثناء وجوده في موسكو، أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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