الشعراوي المرجع والضمير.. نقابة الصحفيين ترد: لم ننظم ندوة بهذا العنوان

علق محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، على حقيقة إقامة ندوة بعنوان "الشعراوي المرجع والضمير" في نقابة الصحفيين، مؤكداً أنه لم تقام ندوة بهذا الشكل ولم يتم عرضها على النقابة.

وأكد "كامل"، خلال تصريحات خاصة لـ"حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لا نشاط بهذا العنوان تم عرضه على النقابة ولم يتوافق عليها، موضحًا أن أي إعلان عن أي نشاط يكون من خلال المنصات الرسمية للنقابة، بجانب إرسال "إيميل" للصحفيين لإعلامهم بالنشاط.

نقابة الصحفيين

وفي نفس السياق، أشارت دعاء النجار، إلى أنه لن يتم عرض هذه الندوة على مجلس نقابة الصحفيين والموعد المنشور في الخبر غير صحيح.