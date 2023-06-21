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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسقف ميت غمر يترأس صلوات القداس بكنيسة الملاك ميخائيل بالمنصورة

أسقف ميت غمر يترأس
أسقف ميت غمر يترأس صلوات القداس بكنيسة الملاك ميخائيل

صلى نيافة الأنبا صليب أسقف إيبارشية ميت غمر وتوابعها والنائب البابوي لإيبارشية المنصورة وتوابعها، القداس الإلهي بكاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالمنصورة بمناسبة عيد رئيس الملائكة ميخائيل.

وخلال صلوات القداس دشن الأنبا صليب عددًا من أواني خدمة المذبح وبعض الأيقونات، كما تفقد أسقف ايبارشية ميت غمر أعمال بناء كنيسة القديس مار يوحنا الحبيب بميت غمر.

من ناحية أخرى، نظمت إيبارشية باريس وشمالي فرنسا المؤتمر النصف سنوي لخدامها وخادماتها، تحت عنوان "الخدمة بفرح".

حاضر في المؤتمر إلى جانب أسقف الإيبارشية، صاحبا النيافة الأنبا أبراهام الأسقف العام  بلوس أنچلوس بالولايات المتحدة الأمريكية،  والأنبا چوزيف الأسقف العام بأفريقيا. 

وفي سياق آخر، صلى الأبوان الأسقفان قداسات في عدد من كنائس إيبارشية باريس وشمالي فرنسا، وعقدا بعض الاجتماعات بالإضافة إلى جلسات عامة للشعب، كما اشتركا في اللقاء الشهري لشباب الإيبارشية.

من ناحية أخرى، صلى نيافة الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس القداس الإلهي، في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمعادي.

رسامة ٦ من أبناء الكنيسة 

وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٦ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل)، للخدمة بالكنيسة ذاتها. 

كما شجع نيافته الفتيات اللاتي حفظن ألحان ومردات القداس في فصول تعليم الألحان بالكنيسة.

وتحتفل إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام بنهضة رئيس الملائكة ميخائيل، والذي تحتفل بتذكاره الكنيسة القبطية اليوم.

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