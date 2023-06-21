قالت لامبورجيني إن الأرباح القوية والمبيعات القياسية سمحت لها بإنشاء خليفة هوراكان دون الحاجة إلى الشراكة مع أودي لتقاسم أعباء تكاليف التطوير.

تم تطوير وإطلاق كل من هوركان و جالاردو جنبًا إلى جنب مع جيلين من Audi R8، خلال حدث إعلامي حديث ركز على هوراكان ستيراتو الجديدة ، قال فرانشيسو سكارداوني ، مدير منطقة آسيا والمحيط الهادئ في لامبورجيني، إن استبدال هوراكان سيكون مدعومًا بمنصة فريدة خالية من مدخلات أودي.

لامبورجيني ترفض تقنيات أودي التوأم لتطوير خليفة هوراكان

وأكد فرانشيسو سكارداوني لـ Drive: "نظرًا لأننا حققنا أرباحًا كبيرة ، فقد حصلنا على الضوء الأخضر لتطوير منصتنا الخاصة" "من جانب ، أن تكون جزءًا من مجموعة فولكس فاجن وامتلاك منصة للمشاركة أمر جيد حقًا لأنه يمكنك مشاركة التكنولوجيا واستخدام التكنولوجيا التي تم التحقق من جودتها من العلامات التجارية الأخرى، إنه حقًا نهج جيد. ولكن بالطبع ، تمنحنا القدرة على تصميم منصتنا الخاصة مزيدًا من الحرية لإنشاء النظام الأساسي الذي يتناسب بشكل أفضل مع DNA الخاص بلامبورجيني دون أي تنازلات.

لامبورجيني ترفض تقنيات أودي التوأم لتطوير خليفة هوراكان

وأضاف فرانشيسو سكارداوني تسجل الشركة أرقامًا قياسية ، على أساس ربع سنوي ، وعام بعد عام فيما يتعلق بالبيانات المالية، لذلك نحن قادرون على استثمار مبلغ ضخم من المال فيما يتعلق بالبحث والتطوير وتصميم منصاتنا الخاصة ".

في حين أن لامبورجيني ستحل محل هوراكان بسيارة خارقة أخرى تعمل بمحرك احتراق، فمن المتوقع أن يتحول الجيل الثالث من أودي R8 إلى كهربائي.

لامبورجيني ترفض تقنيات أودي التوأم لتطوير خليفة هوراكان

المواصفات الفنية حول السيارة الخارقة القادمة ذات المحرك المتوسط من لامبورجيني ليست معروفة حتى الآن ولكن الشائعات الأخيرة تشير إلى أنها ستهز محرك V8 مزدوج الشاحن التوربيني مع نظام هجين.

ما زلنا نأمل قليلاً في أن تحتفظ العلامة الإيطالية بمحركها الأيقوني V10 ذو السحب الطبيعي كما أظهرت مع روفيليتو الجديدة، حيث أن المحرك ذو السعة الكبيرة الخالي من الشاحن التوربيني أو الشاحن الفائق لا يزال قابلاً للتطبيق عند إقرانه بمحركات كهربائية .

وأنهي حديثة سكارداوني قائلاً أن خطط لامبورجيني الحالية مخصصة لمنصة الطراز الجديد لاستخدامها حصريًا من قبل الشركة، لكنها لم تستبعد إمكانية استخدامها من قبل العلامات التجارية الأخرى لمجموعة فولكس فاجن في المستقبل.