بيان عاجل من أمريكا بشأن مقتل الإسرائيليين في الضفة الغربية

نددت وزارة الخارجية الأمريكية، بالهجوم على إسرائيليين في الضفة الغربية أمس الثلاثاء.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، إنها ستواصل العمل مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية لتعزيز الخطوات نحو خفض التصعيد.

فيما قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل توماس نيديس في بيان صادر عنه "أشعر بقلق عميق إزاء الوفيات والإصابات بين المدنيين التي حدثت في الضفة الغربية خلال الـ 48 ساعة الماضية، بما في ذلك قتل القاصرين"، مضيفًا "الدعاء للعائلات الحزينة على فقدان أحبائها".

وقُتل 4 إسرائيليين وأصيب 4 آخرين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة (عيلي) شمال رام الله، فيما تم اغتيال منفذي العملية وهما من بلدة عوريف.

من جانبه، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، استدعاء عدة كتائب إضافية إلى الضفة الغربية ابتداء من الليلة، بعد مقتل 4 مستوطنين وإصابة 4 آخرين بالضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه "بناء على تقييم الوضع في جيش الدفاع، تقرر تعزيز واستدعاء عدة كتائب إضافية إلى فرقة يهودا والسامرة ابتداء من الليلة، وذلك بالإضافة إلى تعزيز القوات الذي جرى بالمنطقة في الأسابيع الأخيرة".