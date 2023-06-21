عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من أمريكا بشأن مقتل الإسرائيليين في الضفة الغربية

علم أمريكا
علم أمريكا

نددت وزارة الخارجية الأمريكية، بالهجوم على إسرائيليين في الضفة الغربية أمس الثلاثاء.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، إنها ستواصل العمل مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية لتعزيز الخطوات نحو خفض التصعيد.

فيما قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل توماس نيديس في بيان صادر عنه "أشعر بقلق عميق إزاء الوفيات والإصابات بين المدنيين التي حدثت في الضفة الغربية خلال الـ 48 ساعة الماضية، بما في ذلك قتل القاصرين"، مضيفًا "الدعاء للعائلات الحزينة على فقدان أحبائها".

وقُتل 4 إسرائيليين وأصيب 4 آخرين في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة (عيلي) شمال رام الله، فيما تم اغتيال منفذي العملية وهما من بلدة عوريف.

من جانبه، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، استدعاء عدة كتائب إضافية إلى الضفة الغربية ابتداء من الليلة، بعد مقتل 4 مستوطنين وإصابة 4 آخرين بالضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إنه "بناء على تقييم الوضع في جيش الدفاع، تقرر تعزيز واستدعاء عدة كتائب إضافية إلى فرقة يهودا والسامرة ابتداء من الليلة، وذلك بالإضافة إلى تعزيز القوات الذي جرى بالمنطقة في الأسابيع الأخيرة".

وزارة الخارجية الأمريكية إسرائيليين الضفة الغربية الاحتلال الاسرائيلي الخارجية الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضي منصور بعد توصية بإلغاء حكم عزله من رئاسة الزمالك

بعد المماطلة.. قرار عاجل من الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات

طلاق وضبط المصور.. تطورات جديدة في واقعة صاحبة الفستان الأزرق| فيديو

مهاجم سوبر.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

أول رد فعل من طارق حامد بعد فسخ تعاقد مع اتحاد جدة

نجم الأهلي ينتقل للجونة على سبيل الإعارة

نجم الأهلي السابق يحسم الجدل بشأن رحيل حسين الشحات عن الفريق

رئاسة الزمالك.. تقرير قضائى عاجل ينتصر لـ مرتضى منصور

ترشيحاتنا

بعد زيارة بلينكن لـ بكين.. بايدن يصف نظيره الصيني بـ الديكتاتور

بحث أوصى به الرئيس السيسي.. مكافحة الإرهاب كلفت مصر مليارات الدولارات|تفاصيل

روسيا تتسلم غواصتين نوويتين جديدتين بحلول نهاية العام

الشناوي يكشف سر طلبه الرحيل عن الأهلي

جار البحث عنه|بريطاني مجهول الهوية يربح 55 مليون جنيه إسترليني لهذا السبب

الإفتاء: الشبكة من حق الخاطب بشرط عدم حدوث أمرين مع المخطوبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق مختلفة لعمل الممبار فى عيد الأضحى.. أبرزها الصينية والمحشي سبانخ

علاقة صادمة بين ارتفاع درجات الحرارة وحصوات الكلى.. اكتشفها

لهذه الأسباب.. تعرف على فوائد القرفة قبل النوم

10 معلومات مجهولة عن توت عنخ آمون.. رقم 6 ستبهرك| تابع

فيديو

هل تصرف المعاشات قبل العيد ؟ اعرف الموعد الحقيقي ..شاهد

ورود وأرز باللبن.. رد فعل عائلة نيرة أشرف على وصف القاتل بالشهيد

إمام عاشور راجع الزمالك تاني؟ اعرف التفاصيل ..شاهد

حكاية البلوجر أم سليم.. خدعت الجمهور بخيانة زوجها جبس مصر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

اﻟﻤﺰﻳﺪ