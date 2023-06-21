عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عبدالرؤوف: واجهت ضغوطًا شخصية من أجل الصعود ببلدية المحلة للدوري الممتاز|فيديو

أحمد عبدالرؤوف
أحمد عبدالرؤوف

أعرب أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لبلدية المحلة، عن سعادته بتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز، مؤكدًا أنه واجه ضغوطًا شخصية من أجل تحقيق هذا الصعود

وقال عبد الرؤوف، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج "الماتش"، على قناة "صدى البلد"، "درست ملف الأحمال بشكل جيد جدًا من كل النواحي التكتيكة وهو ما ساعد على غياب الإصابات".

وأضاف: "وضعت سيناريوهات حسب طريقة لعب المنافس، وأبلغت الجهاز المعاون أنه إذا لعب دكرنس بطريقة 4-2-3-1 فهذا هو أفضل سيناريو لنا".

وتابع: "هذا الموسم، الفرق المستقرة على مستوى الأجهزة الفنية هي من نافست على الصعود حتى اللحظات الأخيرة مثل طنطا وجمهورية شبين ولافيينا".

وكشف عبد الرؤوف عن أنه تعهد للاعبين بالصعود للدوري الممتاز قائلًا: "أنا أقسمت للاعبين إننا لو كملنا على المستوى الذي قدمنا سنصعد إلى الدوري الممتاز".

وشدد قائلًا: "أنا كان عندي ضغوط شخصية من أجل تحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز".

بلدية المحلة دوري الممتاز أحمد عبد الرؤوف الصعود هاني حتحوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضي منصور بعد توصية بإلغاء حكم عزله من رئاسة الزمالك

طلاق وضبط المصور.. تطورات جديدة في واقعة صاحبة الفستان الأزرق| فيديو

مهاجم سوبر.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

أول رد فعل من طارق حامد بعد فسخ تعاقد مع اتحاد جدة

هاني حتحوت يٌفجر مفاجأة مدوية بشأن تجديد حسين الشحات مع الأهلي

نجم الأهلي ينتقل للجونة على سبيل الإعارة

نجم الأهلي السابق يحسم الجدل بشأن رحيل حسين الشحات عن الفريق

موعد صرف معاشات يوليو 2023.. هل تُصرف قبل عيد الأضحى؟

ترشيحاتنا

روسيا تصد هجومًا للقوات الأوكرانية على محور تورسكي

إعلان حالة التأهب الجوي في وسط وغرب أوكرانيا

فضل العشر من ذي الحجة والصيام فيها.. تعرف عليه

أوسوريو يكشف موقفه من عودة أوباما إلى الزمالك

رئيس بلدية المحلة: سنحتفظ بـ 80% من لاعبينا في الدوري الممتاز |فيديو

عاودت الهبوط.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأربعاء وهذا سعر عيار 21

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق مختلفة لعمل الممبار فى عيد الأضحى.. أبرزها الصينية والمحشي سبانخ

علاقة صادمة بين ارتفاع درجات الحرارة وحصوات الكلى.. اكتشفها

لهذه الأسباب.. تعرف على فوائد القرفة قبل النوم

10 معلومات مجهولة عن توت عنخ آمون.. رقم 6 ستبهرك| تابع

فيديو

هل تصرف المعاشات قبل العيد ؟ اعرف الموعد الحقيقي ..شاهد

ورود وأرز باللبن.. رد فعل عائلة نيرة أشرف على وصف القاتل بالشهيد

إمام عاشور راجع الزمالك تاني؟ اعرف التفاصيل ..شاهد

حكاية البلوجر أم سليم.. خدعت الجمهور بخيانة زوجها جبس مصر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

اﻟﻤﺰﻳﺪ