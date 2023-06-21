أحمد عبدالرؤوف: واجهت ضغوطًا شخصية من أجل الصعود ببلدية المحلة للدوري الممتاز|فيديو

أعرب أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني لبلدية المحلة، عن سعادته بتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز، مؤكدًا أنه واجه ضغوطًا شخصية من أجل تحقيق هذا الصعود

وقال عبد الرؤوف، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج "الماتش"، على قناة "صدى البلد"، "درست ملف الأحمال بشكل جيد جدًا من كل النواحي التكتيكة وهو ما ساعد على غياب الإصابات".

وأضاف: "وضعت سيناريوهات حسب طريقة لعب المنافس، وأبلغت الجهاز المعاون أنه إذا لعب دكرنس بطريقة 4-2-3-1 فهذا هو أفضل سيناريو لنا".

وتابع: "هذا الموسم، الفرق المستقرة على مستوى الأجهزة الفنية هي من نافست على الصعود حتى اللحظات الأخيرة مثل طنطا وجمهورية شبين ولافيينا".

وكشف عبد الرؤوف عن أنه تعهد للاعبين بالصعود للدوري الممتاز قائلًا: "أنا أقسمت للاعبين إننا لو كملنا على المستوى الذي قدمنا سنصعد إلى الدوري الممتاز".

وشدد قائلًا: "أنا كان عندي ضغوط شخصية من أجل تحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز".