محاكم دونيستك ولوجانسك تصدر أحكاما على 30 أوكرانيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب

أصدرت المحاكم في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك أحكامًا بالسجن لمدد طويلة، بما في ذلك أحكام بالسجن مدى الحياة، على أكثر من 30 مقاتلًا أوكرانيًا بتهمة ارتكاب جرائم ضد المدنيين، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وفقًا لكبير المحققين الروس في الجمهوريتين، تم إرسال ما يصل إلى 90 تحقيقًا جنائيًا إلى المحاكم في دونيستك ولوجانسك، موضحا أنه بناء على الأدلة التي تم جمعها، فإن أكثر من 30 متهمًا حُكم عليهم بالسجن لمدد طويلة، فيما صدرت على بعضهم أحكام بالسجن المؤبد.

وقال كبير المحققين الروس قبل انضمام جمهوريتي دونباس إلى روسيا، كان هناك عدد قليل من الذين عوقبوا على جرائم ضد المدنيين، متعهدا ببذل مزيد من الجهود لتطبيق مبدأ حتمية العقوبة ومواصلة هذا العمل.

وعلى جانب آخر، أعلنت بعثة جمهورية دونيستك الشعبية إلى المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار والتنسيق، اليوم الاثنين، أن الجيش الأوكراني قصف مستوطنات جمهورية دونيتسك الشعبية 35 مرة خلال اليوم الماضي، حيث تم أطلاق 214 قذيفة.

ووفقا لبيانات البعثة، أسفر القصف الأوكراني عن إصابة 8 مدنيين بجروح.

وأوضحت البعثة في بيان لها، أن القوات الأوكرانية استخدمت أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، بالإضافة إلى مدفعية من عيار 152 و 155 ملم.

وأشارت البعثة إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية شنت ضربات على مناطق 4 مستوطنات في جمهورية دونيستك، حيث ذكر التقرير أن 7 مبان سكنية و3 منشآت بنية تحتية مدنية تضررت.