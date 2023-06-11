تطور خطير.. القوات الأوكرانية تشن ثلاث هجمات على دونيستك

أعلن عمدة مدينة دونيستك، أليكسي كولمزين، أن القوات الأوكرانية شنت ثلاث هجمات قصف على دونيتسك وأحيائها اليوم الأحد، حيث تم إطلاق 14 طلقة، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وكتب كولمزين على قناته على تليجرام: "في الفترة من 9:00 صباحًا إلى 9:00 مساءً اليوم، تعرضت دونيتسك وضواحيها للقصف من قبل القوات الأوكرانية ثلاث مرات".

وبحسب عمدة مدينة دونيستك، أطلقت القوات الأوكرانية 14 قذيفة من عيار 155 ملم.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، جنرال إيجور كوناشينكوف، القوات الروسية صدت 8 هجمات شنها الجيش الأوكراني في منطقة دونيتسك خلال اليوم الماضي.

وأوضح المتحدث في بيان له: "اندلعت أشد المعارك ضراوة في المناطق القريبة من مستوطنتي مارينكا وأفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال فترة الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث نجحت مجموعة القتال الروسية الجنوبية في صد 8 هجمات شنتها وحدات من الجيش الأوكراني الآلي رقم 110".

وأضاف: "خلال المعارك، تم تدمير ما يصل إلى 310 من الأفراد الأوكرانيين ودبابتين ومركبتين قتال مشاة ومركبتين قتاليتين مدرّعتين ومركبتين آليتين وثلاث شاحنات صغيرة ومدفعتي هاوتزر من طراز Msta-B ومدافع هاوتزر D-30".