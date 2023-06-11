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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أشد المعارك ضراوة.. القوات الروسية تصد هجوما خطيرا للجيش الأوكراني في دونيستك

القوات الروسية
القوات الروسية

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، جنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم الأحد، القوات الروسية صدت 8 هجمات شنها الجيش الأوكراني في منطقة دونيتسك خلال اليوم الماضي.

وأوضح المتحدق في بيان له: "اندلعت أشد المعارك ضراوة في المناطق القريبة من مستوطنتي مارينكا وأفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال فترة الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث نجحت مجموعة القتال الروسية الجنوبية في صد 8 هجمات شنتها وحدات من الجيش الأوكراني الآلي رقم 110".

وأضاف: "خلال المعارك، تم تدمير ما يصل إلى 310 من الأفراد الأوكرانيين ودبابتين ومركبتين قتال مشاة ومركبتين قتاليتين مدرّعتين ومركبتين آليتين وثلاث شاحنات صغيرة ومدفعتي هاوتزر من طراز Msta-B ومدافع هاوتزر D-30". 

وأشار إلى أن مستوطنتي كراسنوي وليستوتشكينو في جمهورية دونيتسك الشعبية ودمرت مخازن الذخيرة التابعة للجيش الأوكراني 63 من المشاة الآلية واللواء 53 الميكانيكي.

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