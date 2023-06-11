أشد المعارك ضراوة.. القوات الروسية تصد هجوما خطيرا للجيش الأوكراني في دونيستك

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، جنرال إيجور كوناشينكوف، اليوم الأحد، القوات الروسية صدت 8 هجمات شنها الجيش الأوكراني في منطقة دونيتسك خلال اليوم الماضي.

وأوضح المتحدق في بيان له: "اندلعت أشد المعارك ضراوة في المناطق القريبة من مستوطنتي مارينكا وأفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال فترة الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث نجحت مجموعة القتال الروسية الجنوبية في صد 8 هجمات شنتها وحدات من الجيش الأوكراني الآلي رقم 110".

وأضاف: "خلال المعارك، تم تدمير ما يصل إلى 310 من الأفراد الأوكرانيين ودبابتين ومركبتين قتال مشاة ومركبتين قتاليتين مدرّعتين ومركبتين آليتين وثلاث شاحنات صغيرة ومدفعتي هاوتزر من طراز Msta-B ومدافع هاوتزر D-30".

وأشار إلى أن مستوطنتي كراسنوي وليستوتشكينو في جمهورية دونيتسك الشعبية ودمرت مخازن الذخيرة التابعة للجيش الأوكراني 63 من المشاة الآلية واللواء 53 الميكانيكي.