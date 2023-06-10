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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تفشل في كل هجماتها على القوات الروسية.. والسبب

حرب ودمار في أوكرانيا
حرب ودمار في أوكرانيا

باتت كل هجمات أوكرانيا تنتهي بالفشل، حيث تقوم القوات الروسية في كل مرة بصدها.
 

وتقول أوكرانيا إنها ستبدأ هجوم الربيع بعد استعدادها جيدا بالسلاح الغربي وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، لكن محللون يقولون أنه ربما قد بدأت الهجوم بالفعل.
 

وأكد مسؤول موال لروسيا في زابوريجيا أن القوات الروسية صدت محاولة أوكرانيا الجديدة بعد أن صدت ست محاولات هجومية سابقة.


ذكر رئيس حركة "نحن مع روسيا" في زابوريجيا، فلاديمير روجوف، إن القوات الروسية صدت محاولة جديدة للقوات الأوكرانية للهجوم في مقاطعة زابوريجيا.

وقال : "مقاتلو الجيش الأوكراني بدأوا هجوما ليليا جديدا. جنودنا يستقبلونهم بالضيافة الروسية المعروفة بحماسها وإطلاق النيران المكثفة".


وبحسب روجوف فقد مهدت القوات الأوكرانية لهجومها بقصف عنيف باستخدام أسلحة ثقيلة، وفقا لما نقلته سبوتنيك عن المسؤول.


وكشف روجوف كيفية قيام القوات الأوكرانية بالهجوم، مشيرا إلى أنها قامت أولاً بإجراء إعدادات فنية، ثم بدأت بنقل الآليات المصفحة والقوات الحية إلى خط المواجهة لشن هجوم جديد.

وأردف : "كل شيء يشير إلى أن العمل الرئيسي اليوم سيكون في منطقة رابوتينو بمنطقة أوريخوف في مقاطعة زابوريجيا".

وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة إن أوكرانيا بدأت هجوما كبيرا على الجيش الروسي لكنها فشلت في تحقيق أهدافها رغم احتدام القتال على مدى 3 أيام على الأقل.

وأضاف بوتين متحدثا لصحفيين روس في سوتشي "يمكننا القول إن الهجوم قد بدأ بالتأكيد. والدليل على ذلك هو استخدام الاحتياطي الاستراتيجي للجيش الأوكراني.. لم تحقق القوات الأوكرانية أهدافها في أي قطاع".
 

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