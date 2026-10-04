مصر وجنوب أفريقيا.. التعادل السلبي يسيطر على أول نصف ساعة من المباراة

مرت 30 دقيقة من عمر المباراة الودية التي تجمع منتخب مصر أمام نظيره جنوب أفريقيا، المقامة على استاد القاهرة الدولي، وسط استمرار التعادل السلبي بين المنتخبين.

التعادل السلبي يسيطر بعد مرور نصف ساعة

بدأ منتخب مصر المباراة بشكل هجومي، بحثًا عن تسجيل هدف مبكر يمنح الفراعنة الأفضلية ويضع منتخب جنوب إفريقيا تحت الضغط، إلا أن الدفاع الجنوب أفريقي نجح في التعامل مع المحاولات الهجومية المصرية والحفاظ على نظافة شباكه.

وشهدت الدقائق الأولى تحركات هجومية من جانب لاعبي منتخب مصر، مع محاولات لاختراق دفاعات جنوب أفريقيا والوصول إلى مرمى الحارس، لكن اللمسة الأخيرة حالت دون ترجمة هذه المحاولات إلى أهداف.

كانت أخطر فرص منتخب مصر في الشوط الأول حتى الآن عن طريق عمر مرموش، بعدما انفرد بمرمى حارس جنوب أفريقيا، إلا أن الفرصة لم تكتمل بالشكل المطلوب، ليستمر التعادل السلبي بين المنتخبين.

وواصل الفراعنة محاولاتهم الهجومية من أجل فك شفرة دفاع منتخب جنوب أفريقيا قبل نهاية الشوط الأول، وسط ترقب من الجماهير الموجودة في مدرجات استاد القاهرة لإحراز الهدف الأول في اللقاء.

تشكيل منتخب مصر في مباراة جنوب أفريقيا



أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة لمواجهة جنوب أفريقيا، في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأحد، في إطار ودي.

وجاء تشكيل منتخب مصر على النحو التالي:



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، كريم حافظ.

الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، إمام عاشور، إبراهيم عادل.

الهجوم: عمر مرموش، مصطفى عبد الرؤوف زيكو.



ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

"المهدي سليمان - عبد العزيز البلعوطي - محمد علاء - طارق علاء - عمر فايد - أحمد فتوح - علي محمود - أحمد سيد "زيزو" - محمود صابر - حمزة عبد الكريم - أسامة فيصل" .