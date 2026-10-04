حملة مكثفة بمدينة بورفؤاد للتعامل مع الكلاب الضالة ونقلها إلى الشلتر المخصص

نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد حملة مكثفة بمدينة بورفؤاد للتعامل مع الكلاب الضالة والحد من انتشارها داخل المناطق السكنية

جاء ذلك في إطار جهود محافظة بورسعيد للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد

وأسفرت الحملة عن ضبط ونقل عدد من الكلاب الضالة إلى الشلتر المخصص، وذلك ضمن خطة منظمة للتعامل مع الظاهرة، مع الالتزام بأساليب التعامل الآمن والإنساني، بما يسهم في حماية المواطنين والحفاظ على سلامة الحيوانات

ضبط ونقل أعداد من الكلاب الضالة وفق أساليب آمنة وإنسانية.. واستمرار الحملات بمختلف أحياء المحافظة

وأكدت مديرية الطب البيطري ببورسعيد استمرار تكثيف الحملات بمختلف أحياء المحافظة، ونقل الكلاب إلى أماكن الإيواء المجهزة، بما يوفر بيئة مناسبة وآمنة لها، بالتوازي مع جهود الحد من انتشارها بالمناطق السكنية

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة متكاملة لمديرية الطب البيطري للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، والالتزام بالضوابط المنظمة للتعامل الآمن والإنساني مع الحيوانات، وتحسين المظهر الحضاري للمحافظة