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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد عبدالعاطي: مصر لا تتحكم في حياة الشعوب.. ونهر الراين خير نموذج للتكامل

محمد عبدالعاطي
محمد عبدالعاطي
محمد البدوي

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، إن مصر لا يمكن أن تقبل بفكرة التحكم في حياة الشعوب من خلال المياه، مؤكدًا أن ملف الأنهار الدولية يجب أن يقوم على التعاون والتكامل بين الدول، بما يحقق التنمية لجميع الأطراف.

تحكم في حياة الشعوب

وأضاف عبدالعاطي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن قضية المياه ليست مجرد ملف فني، وإنما ترتبط بشكل مباشر بحياة الشعوب، قائلًا: «دي حياة ناس وحياة شعوب، ما ينفعش إن إحنا نتحكم في حياة الشعوب».

عوائد اقتصادية ضخمة للدول

وضرب وزير الري السابق مثالًا بنهر الراين في أوروبا، موضحًا أن الدول الأوروبية نجحت في تحويل النهر إلى ممر للملاحة والتجارة، بما يحقق عوائد اقتصادية ضخمة للدول التي يمر بها.

نهر الراين في أوروبا

وقال: «نهر الراين في أوروبا،  بيستغلوه كنهر ملاحة، وبالتالي حجم التجارة على نهر الراين 80 مليار يورو في السنة».

وأضاف أن هذا النموذج يمكن أن يكون مصدر إلهام لدول حوض النيل، قائلًا: «فتخيل إحنا بقى لو الكلام ده اتعمل في مصر، بدل ما نستورد قمح من برا، من أوكرانيا ولا من روسيا، ما نزرع أرضنا ونبني المراكز أجيبوا مصر ونصدر ليهم منتجات مصرية ونتكامل مع بعض».

وأكد عبدالعاطي أن هذه هي الرؤية الكبيرة التي يجب أن تتحرك دول حوض النيل في اتجاهها، قائلًا: «أنا عارف إنه حلم كبير، بس لازم إحنا نحلم، ومع الوقت  يتحول الحلم إلى حقيقة».

وشدد على أن تحقيق هذه الرؤية يحتاج إلى خطوات مدروسة ودراسات كاملة تضمن عدم حدوث تأثيرات سلبية على أي دولة، بحيث تكون النتيجة تنمية واستقرارًا وأمانًا وتعاونًا مشتركًا.

الأنهار الدولية محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية أوكرانيا

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