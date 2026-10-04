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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد عبدالعاطي: إثيوبيا كانت تتراجع عن الاتفاقات.. «النهارده اتفاق وبكرة يقول لأ»

محمد عبدالعاطي
محمد عبدالعاطي
محمد البدوي

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، إن المفاوضات بشأن سد النهضة واجهت صعوبات بسبب ما وصفه بتغير المواقف الإثيوبية وعدم الاستقرار على موقف تفاوضي ثابت.

 التشدد خلال مراحل التفاوض

وأوضح عبدالعاطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، ردًا على سؤال حول مدى مرونة الجانب الإثيوبي في المفاوضات، أن هناك مشكلة أساسية تتمثل في التشدد خلال مراحل التفاوض.

وقال: «لا، هي فيه مشكلة، هما دايمًا متشددين».

وأضاف موضحًا طبيعة ما كان يحدث خلال المفاوضات: «يعني دايمًا يستب معاك النهارده اتفاق، بكره يقول لأ، نعمل فيلم أول جديد»، في إشارة إلى إعادة فتح نقاط سبق التوصل بشأنها إلى تفاهمات.

وأكد عبدالعاطي أن مصر كانت تسعى إلى الوصول إلى اتفاق يحقق مصالح الأطراف المختلفة، ويضمن في الوقت نفسه عدم الإضرار بدول المصب.

وأشار إلى أن الرؤية المصرية لم تكن قائمة على رفض التنمية في إثيوبيا، وإنما على ضرورة أن تتم المشروعات المائية العابرة للحدود من خلال التعاون والتفاوض وتبادل البيانات.

 دعم الربط التجاري والنقل والموانئ

وشدد وزير الري السابق على أن مصر طرحت كذلك أفكارًا ومشروعات تنموية أوسع لدول حوض النيل، بما في ذلك دعم الربط التجاري والنقل والموانئ، مؤكدًا أن استقرار المنطقة هو الشرط الأساسي لتنفيذ هذه المشروعات.

وقال عبدالعاطي إن مصر كانت تريد إنشاء آليات تمويل لمشروعات التنمية في دول حوض النيل، إلى جانب مشروعات لربط الدول ببعضها، خاصة أن بعض الدول الحبيسة تحتاج إلى منافذ تجارية وبنية أساسية تربطها بالأسواق والموانئ.

وأكد أن كل هذه الرؤى كانت تستهدف تحقيق التنمية المشتركة، موضحًا أن مصر ترى أن «الأمن والسلام والاستقرار» هي الأساس الذي يمكن من خلاله تنفيذ مشروعات التنمية الكبرى في القارة الأفريقية.

محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية سد النهضة

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