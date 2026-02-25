وكيل موازنة النواب يرفض تعديلات قانون الضريبة العقارية

رفض النائب عبد المنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وقال إمام، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، الأربعاء: "المشكلة في مصر أن نسبة تحصيل الضرائب في أقل مستوياتها، ويتم تحصيل شريحة الضرائب من شريحة صغيرة جدا، ونحن بعيد عن النسبة العالمية، كل مرة تدور في نفس الصندوق بتاع نفس الممول".

وأضاف: "المواطن المصري البسيط طول حياته يسافر بره علشان يبني بيت ويتستر في البيت ما يدفعش إيجار، يقولك اشتغلت وتملكت البيت وعشت عمري علشان تيجي تدفعني ضريبة".

وتابع: "محتاجين ضريبة عقارية لكن المشكلة في القانون أنه لا يمكن أن نتحدث فيه عن تعديل، محتاج يعاد فيه النظر كاملا".

وطالب إمام بإعفاء السكن الأصلي.