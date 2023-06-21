صحف السعودية| خادم الحرمين: نعتز بخدمة بيت الله العتيق ومسجد نبيه الكريم.. ومرحلة جديدة من الشراكة مع فرنسا

صحف السعودية اليوم:

بلينكن يعلن تقديم أكثر من 1.3 مليار دولار كمساعدات إضافية لأوكرانيا

استياء صيني بعد وصف بايدن لـ شي جين بينج بـ«الديكتاتور»

مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين ويحرقون سياراتهم بالضفة

وفاة طفلة أصيبت بجروح خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة جنين

السعودية تخصص 7.8 مليار دولار لمعرض الرياض «إكسبو 2030»

فريق بحثي سعودي يكتشف طفرة جينية تتسبب في السكري عند حديثي الولادة

وصول 332 حاجا وحاجة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين للحج

السودان.. تجدد القتال في الخرطوم بعد انتهاء هدنة الـ 3 أيام

تناولت صحف السعودية اليوم، عددا من الموضوعات المتفرقة، ما بين تأكيد خادم الحرمين على الاعتزاز بخدمة ضيوف الرحمن، إلى العلاقات السعودية الفرنسية، وتطورات أوكرانيا والسودان.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة ستقدم أكثر من 1.3 مليار دولار كمساعدات إضافية لأوكرانيا لمساعدة البلاد على التعافي وإعادة بناء شبكة الطاقة التي تضررت بشدة من الحرب مع روسيا.

وقال بلينكن في مؤتمر تعافي أوكرانيا في لندن، يوم الثلاثاء، «سنقدم أكثر من 1.3 مليار دولار كمساعدات إضافية لمساعدة أوكرانيا. وسنستثمر 520 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا على إصلاح شبكة الطاقة الكهربائية».

وأضاف أن هناك ضرورة لتعزيز القدرات العسكرية الأوكرانية في وجه روسيا التي جزم بأن عليها في النهاية تحمّل أكلاف إعادة إعمار أوكرانيا.



أوردت صحيفة الشرق الأوسط، وصف الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الصيني شي جين بينغ بأنه ديكتاتور، وقال إن شي شعر بالحرج الشديد عندما أُسقط منطاد صيني فوق الولايات المتحدة هذا العام.

وأدلى بايدن بهذه التصريحات، غداة لقاء وزير الخارجية أنتوني بلينكن، مع شي في زيارة للصين استهدفت تخفيف التوتر بين البلدين.

وقال بايدن في حفل لجمع تبرعات في كاليفورنيا: «السبب الذي جعل شي جين بينغ منزعجاً للغاية عندما أسقطت ذلك المنطاد بما عليه من معدات تجسس، هو أنه لم يكن يعلم أنه كان موجوداً هناك».

وأضاف: «هذا مصدر إحراج كبير للديكتاتوريين. عندما لا يعرفون ما يحدث. لم يكن من المفترض أن يذهب هذا (المنطاد) إلى هناك. لقد خرج عن المسار».

في المقابل، قالت وزارة الخارجية الصينية، إن وصف بايدن للرئيس الصيني «بالدكتاتور» ينتهك بشدة الكرامة السياسية للصين ويصل إلى حد الاستفزاز السياسي العلني. وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ في مؤتمر صحفي إن الصين مستاءة بشدة وترفض تماما هذه التصريحات.

اقتحمت قوات من الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة عوريف جنوب نابلس، وداهمت منزلين، وأخذت مقاسيهما؛ تمهيداً لهدمهما، وقامت باعتقال 5 من الفلسطينيين، كما هاجم مستوطنون، فجر اليوم الأربعاء، منازل في بلدة كفر الديك غرب سلفيت، وأغلقوا الطرق أمام المارّة.

كما قام مستوطنون بإحراق عدد من مركبات المواطنين، وهاجموا محالّ تجارية، اليوم الأربعاء، في قرية اللبن الغربي، شمال غربي رام الله، مما أدي إلى اندلاع مواجهات بين المواطنين والمستوطنين الذين فرُّوا إلى مستوطنة «بيت آريه» المقامة على أراضي اللبن الغربي.

وفي حوارة، قرب نابلس، هاجم نحو 100 مستوطن يهودي سكاناً في المنطقة، وأضرموا النار في أرض زراعية.



توفيت طفلة فلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، متأثرة بجروح أصيبت بها جراء رصاصة في الرأس، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين الاثنين الماضي.

قالت صحيفة الشرق الأوسط، عرض وفد السعودية المشارك في اجتماع الجمعية العمومية 172 للمكتب الدولي للمعارض الذي عقد الثلاثاء في مدينة باريس الفرنسية، ملف استضافة مدينة الرياض لمعرض «إكسبو الدولي 2030» أمام أعضاء المكتب الدولي للمعارض، والذي يحمل موضوعه الرئيس عنوان «معاً نستشرف المستقبل»، ويتمحور حول التقنية والابتكار والاستدامة والتعاون العالمي.



وقال الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي خلال كلمته في اجتماع الجمعية العمومية، أن عرض الرياض لاستضافة إكسبو 2030 يتضمن حزمة برامج، منها تخصيص 343 مليون دولار من أجلها لمساعدة 100 دولة في مجالات مثل تشييد الأجنحة، والصيانة، ودعم التقنيات، والسفر، والفعاليات.

اندلعت اشتباكات في عدة مناطق بالعاصمة السودانية اليوم (الأربعاء)، بين طرفَي الصراع بعد انتهاء هدنة مدتها 72 ساعة، وردت عدة تقارير عن انتهاكها.

وقبل وقت قصير من انتهاء الهدنة في السادسة صباح اليوم (04:00 بتوقيت غرينتش)، وردت تقارير عن اندلاع قتال في المدن الثلاث في منطقة العاصمة الأوسع على ضفتي نهر النيل، الخرطوم وبحري وأم درمان.

أوردت صحيفة الرياض، اكتشف فريق بحثي بقيادة الدكتور نايف المنتشري مدير مركز الجينات والأمراض الوراثية في جامعة طيبة، جين جديد حيث تتسبب الطفرات فيه بالنوع الأول من السكري عند المواليد.

وذكر رئيس الفريق البحثي والدراسة د. نايف المنتشري بأن المرضى هم إخوة من عائلة سعودي لديهم مرض السكري من النوع الأول منذ الأشهر الأولى من الولادة بسبب هذه الطفرة في جين ZNF808.

وذكر أيضا، أنه لا يوجد لديهم اعراض أخرى غير السكري أو المضاعفات الأخرى التي يعرف ارتباطها بالسكري، عندما تمت متابعة البالغين منهم.

وأشار الدكتور نايف المنتشري أن هذه الدراسة، ونتيجة للتعرف على الجين والطفرة المسببة؛ ستساعد في تشخيص الكثير من حالات السكري عند حديثي الولادة، في المملكة وحول العالم، والتي لم تشخص وراثيا من قبل بسبب عدم معرفة السبب الجيني لها.

وفي صدر موضوعات صحيفة الرياض، ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس، في قصر السلام بجدة.

وفي بداية الجلسة، رحب خادم الحرمين الشريفين بالقادمين إلى المملكة من مختلف دول العالم لأداء مناسك حج هذا العام 1444هـ، وأكد اعتزاز هذه البلاد بخدمة بيت الله العتيق ومسجد نبيه الكريم- صلى الله عليه وسلم-، ورعاية أمور قاصديهما، والسهر على أمنهم وسلامتهم وراحتهم بأعلى درجات العناية والحرص والاهتمام.



وذكرت صحيفة الرياض، تمثل الزيارة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى العاصمة الفرنسية باريس، والتي بدأت يوم الجمعة الماضي 16 يونيو 2023م ولمدة عشرة أيام، أهمية بالغة لكونها نموذجاً للشراكة الاستراتيجية في العلاقات الدولية. حيث تعد فرنسا من أهم الشركاء التجاريين للمملكة في أوروبا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 8.3 مليارات يورو في عام 2020، تتضمن التجارة صادرات النفط والغاز من السعودية إلى فرنسا، وصادرات المنتجات الصناعية والزراعية من فرنسا إلى السعودية.

كما تشهد العلاقات استثمارات متبادلة في قطاعات مثل الاتصالات، والخدمات المالية، والصحة، والتعليم.

وفي هذه الزيارة تسعى المملكة وفرنسا على تحقيق نقلة نوعية في تعزيز الشراكات الموثوقة الآمنة، فضلًا عن السعي الجاد لتهدئة مستدامة للنزاعات في المنطقة.

وذكرت صحيفة عكاظ، استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ ممثلةً بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، (أمس الثلاثاء)، 332 حاجاً وحاجة من 31 دولة حول العالم، يمثلون أولى طلائع ضيوف البرنامج لمقر استضافتهم بمكة المكرمة، تنفيذاً للأمر ، باستضافة 1300 حاج وحاجة، من أكثر من 90 دولة من مختلف قارات العالم.

لفتت صحيفة عكاظ، إلى أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أجرى اتصالين هاتفيين برئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، بحث خلالهما مستجدات الأوضاع في جمهورية السودان.

وأكد وزير الخارجية، أهمية التزام جميع الأطراف السودانية؛ من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة.