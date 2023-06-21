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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ اقتصاد: مصر قدمت شبكات قومية للطاقة لتنطلق بها نحو العالمية

الطاقة
الطاقة

قالت الدكتورة  وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، إن مصر قدمت للعالم تجربة عالمية وحقيقة لاستراتيجية مصر نحو التحول الطاقي، وهناك متابعة لحظية من القيادة السياسية لهذا الملف للحفاظ على ما تم من نجاحات خلال السنوات الماضية.

وأضافت “علي”، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر نجحت فى تعزيز ترابط الشبكات القومية بالشبكات التى تنطلق نحو العالمية، وتدعيمها بزيادة قدراتها لمضاعفة الجهد العالي والفائق، والعمل على إضافة العناصر الجديدة من الطاقة المتجددة من طاقة الرياح والشمس وأيضا الهيدروجين الأخضر.

وأوضحت أستاذ الطاقة، أن مصر تبنت استراتيجيات الطاقة على المدى البعيد، بجانب التحديث الشامل، فقد كانت مصر تعاني من عجز يقدر بحوالي 6000 ميجا وات إلى فائض من الطاقة ناتجا عن الاستثمارات الكبيرة، والإدارة الجيدة لملف الطاقة محليا وعالميا.

 

تضمن عمليات طاقة

وأشارت أستاذ الطاقة، إلى أن التحديث الشامل تضمن عمليات طاقة التوليد، وخطوط النقل، ومحطات التوزيع، ومراكز السيطرة المتطورة، ومنهجية العمل المؤسسي للتشغيل الاقتصادي لمحطات الإنتاج، واتباع أعلى سياسات الجودة، وأيضا تميز الكفاءات البشرية وإدارتها لملف الطاقة.

الاقتصاد الطاقة القيادة السياسية الدكتورة وفاء على استراتيجية الطاقة المتجددة

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