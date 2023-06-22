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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية التخطيط الإقليمى والعمرانى تنظم دورات تدريبية صيفية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية التخطيط الإقليمى والعمرانى جامعة القاهرة، عن فتح باب التسجيل فى الدورات الصيفية .

وقالت كلية التخطيط الإقليمى و العمرانى، انه تم  فتح التسجيل فى الدورات الصيفية لجميع الطلاب والخريجين حيث يبدأ التسجيل من يوم الاحد 18 يونيو حتى يوم 7 يوليو المقبل.

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وعلى جانب آخر استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، فيكتور هوجو سفير جمهورية باراجواي بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث سُبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والبحثية بين جامعة القاهرة وجامعات جمهورية باراجواي في أمريكا اللاتينية، وذلك بحضور الدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وشهد اللقاء، حوارًا مفتوحًا حول عدد من الموضوعات، أهمها تطوير العلاقات الأكاديمية والعلمية والبحثية مع جامعات باراجواي، وخلق فرص جديدة للتعاون في العديد من المجالات، ودراسة عقد اتفاقية تعاون بين جامعة القاهرة وجامعة أسونسيون الوطنية بجمهورية باراجواي والتي تُعد أعرق وأهم الجامعات الباراجوية.

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