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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسامة ربيع: قناة السويس نجحت في صناعة اليخوت المصرية بنسبة 100%

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع و أحمد موسى

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن عدد العاملين بقناة السويس يبلغ من 15 إلى 17 ألفا في مدن قناة السويس الثلاث. 

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ولفت الفريق أسامة ربيع خلال لقائه الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إلى أن هيئة قناة السويس تقدم خدمات مختلفة وتشارك في المشروعات القومية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. 


وأضاف الفريق أسامة ربيع، أن خدمة تموين السفن تحقق عوائد مالية كبيرة، مشيرا إلى أن الهيئة نجحت في صناعة اليخوت المصرية بنسبة 100% إلى جانب تصميم المولدات، ولدينا 120 طلبا لتوريد اليخوت المصرية.

 
وقال رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم توسيع مظلة الخدمات المقدمة لسياحة اليخوت لتضاهي مراسي اليخوت العالمية، مضيفا أن هيئة قناة السويس تعمل على توفير خدمات متنوعة للسياح.


واستطرد الفريق أسامة ربيع: الهيئة تقدم خدمة إصلاح السفن في قناة السويس، موضحا أنه للمرة الأولى في مصر بالتعاون مع وزارة النقل تم إعداد حوض كبير داخل ترسانة السويس لبناء السفن العملاقة. 
 

أسامة ربيع هيئة قناة السويس قناة السويس

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