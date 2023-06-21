أسامة ربيع: تأجير قناة السويس 99 سنة أمر غير صحيح |فيديو

قال الفريق أسامة ربيع إن خصخصة أصول قناة السويس أو تأجيرها لـ99 سنة أمر غير صحيح، وهي أصول مملوكة للدولة، وأمرها يعود لمجلس النواب، وهذا الأمر بعيد عن الواقع ومجرد شائعات تطول القناة كما تول أي نجاحات في مصر.

وأضاف الفريق أسامة ربيع، ضيف حلقة “على مسئوليتي” على قناة “صدى البلد”، أنه تم طرح 20% من شركة «الرباط» في البورصة كتجربة؛ لأنها ستشهد إقبالا كبيرا على أطروحاتها بسبب نجاحها.

وتابع ربيع “لولا قناة السويس الجديدة لما مرت السفن الضخمة بهذا الكم الكبير من القناة القديمة، منوها أن عدد السفن التي مرت بالقناة خلال عام وصل لـ25 ألفا و800 سفينة”.