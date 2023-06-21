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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة ربيع: قناة السويس ملك الشعب المصري

أسامة ربيع، رئيس
أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن مشروع القطاع الجنوبي، يستخدم فيه كراكات الهيئة، متابعا: أقترح عدم تأجير كراكات من الخارج في تنفيذ هذا المشروع.

وأضاف "ربيع" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، اقترحت تطوير مشروع القطاع الجنوبي، بكراكات مصرية، وزيادة المدة إلى عامين و6 أشهر، متابعا:" نعمل لمدة 8 ساعات كحد أقصى في اليوم داخل هذا المشروع".

 

وأكد ربيع أن العمل على تطوير القطاع الجنوبي يتم في حالة عدم وجود السفن داخل القناة، منوها بأن تطوير القطاع الجنوبي سيعمل على زيادة نسبة السفن داخل القناة، بالإضافة إلى تسيير حركة الملاحة بنسبة 28%.

وعلق على أخبار تأجير قناة السويس، قائلا: كلام ليس له أي أساس من الصحة..وقناة السويس ملك للشعب المصري"، متابعا:" كله إلا قناة السويس وأي قرار بناخده بنرجع فيه لمجلس النواب".

ولفت إلى أن الرئيس السيسي وفر الدعم الكامل للقناة، متابعا:" أصبح لدينا خبرات ودعم يمكننا من التعامل مع أي مشاكل أو أعطال".

وشدد على أن الجزء الاكبر من ميزانية القناة يذهب إلى الدولة والمشروعات التي تنفذها القناة.

قناة السويس مشروع القطاع الجنوبي هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

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