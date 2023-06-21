تعرف على موعد الافتتاح الرسمي لـ مارينا اليخوت بقناة السويس

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة تعمل حاليا على الانتهاء من مشروع تطوير مارينا اليخوت بالإسماعيلية، منوها بأن الميناء ستكون جاهزة للافتتاح خلال شهرين.

وقال ربيع خلال المؤتمر الذي عقدته الهيئة اليوم، إن الهيئة تعمل على تطوير سياحة اليخوت من خلال 3 مراسٍ لليخوت على طول القناة في بورسعيد والإسماعيلية والسويس، منوها بأن ذلك يأتي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم سياحة اليخوت وأن يتم تطوير المراسي لتضاهي المراسي العالمية.

وأضاف ربيع أن ذلك هو ما يتم عمله بمارينا اليخوت بالإسماعيلية ليكون نموذجا يتم تنفيذه في باقي المراسي، بالإضافة إلى إنشاء ميناء يخوت آخر يتم تدشينه في الإسماعيلية بحيث يكون مارينا خضراء وتم التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم انشاؤه على مساحة 25 ألف متر مربع.

ويعد مارينا اليخوت بالإسماعيلية أحد مراكز استقبال ورسو اليخوت السياحية التابعة للهيئة ويمتاز بموقع فريد على بحيرة التمساح وحظى خلال الآونة الأخيرة باهتمام كبير ضمن جهود التطوير التي استهدفت الارتقاء بجودة الخدمات الأساسية المقدمة من الكهرباء والمياه وخدمات الإنترنت، وذلك بالتوازي مع توفير خدمات الصيانة السريعة من خلال الشركات التابعة للهيئة، وخدمات التراكي والوقود.

ونوه بأن هناك اهتمامًا متزايد عالميا بسياحة اليخوت، مشيرا إلى أنه تم تدشين يخت بطول 29 مترا بالتعاون مع ترسانة جنوب البحر الأحمر، وهناك اتفاق تعاون بين الهيئة والشركة للتوسع في بناء اليخوت خاصة وأنه وفقا لاحصائيات، فهناك 1200 يخت في قائمة الطلب ولا تستطيع الشركات توفير المطلوب، لتكون فرصة للحصول على جزء من هذا الأمر.

أضاف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنّ الهيئة دخلت في شراكة مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر لبناء يخت سياحي بطول 29 مترًا، مبينًا أنَّه سيّتم التروًيج عالميا له من أجل تصنيع هذه اليخوت لدينا، إذ أنَّ هناك 1200 يخت مطلوبة في قوائم الانتظار نظرًا لحجم الضغط الكبير على الشركات المصنعة لتلك اليخوت، وبالتالي نوفر العملة الصعبة لمصر.

وتابع رئيس قناة السويس: «هناك العديد من الخدمات الأخرى التي يتم توفيرها في قناة السويس كجمع المخلفات مع الشراكة اليونانية، إذ أنَّه سيتمّ جمع المخلفات من السفن قبل دخولها قناة السويس سواء من الجنوب أو الشمال، ومن ثم إعادة تدويرها، وسوف يكون هناك مصنعان معنيان بذلك في السويس وبورسعيد، وهذا سيخرج عنه عائد وفرص تشغيل.